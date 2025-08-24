Mazón destaca que su Consell ha dado estabilidad a 53.000 profesionales de la Sanidad

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado que en los dos años que lleva de gobierno se ha dado respuesta a "la incertidumbre laboral de más de 53.000 profesionales de 149 categorías distintas" de la Sanidad pública, al resolver los procesos de empleo público pendientes desde 2017.

En un comunicado, Mazón ha asegurado que la Generalitat ha concluido el concurso oposición de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2017-2018, el proceso de estabilización 2019 y el concurso de méritos de la OPE 2022, además de los correspondientes concursos de traslados, tanto de personal estatutario como funcionarial.

Concretamente, se trata de los procesos de oposiciones y de méritos de más 22.000 profesionales y los concursos de traslados que afectan a más de 31.000, todos ellos pendientes desde la pasada legislatura.

El presidente ha lamentado que "la mala gestión del anterior gobierno haya repercutido en el día a día de tantos profesionales sanitarios" y ha resaltado que "afortunadamente ya todos saben dónde van a desempeñar su trabajo, una incógnita pendiente desde hace demasiados años".

La resolución de estos procesos, "que llevaban demasiado tiempo paralizados", demuestra la apuesta del Consell por la sanidad pública y por ofrecer la mejor asistencia a los ciudadanos, ha afirmado.

Mazón ha defendido el esfuerzo que está realizando el Gobierno valenciano "para compensar la falta de financiación" a la que les somete el Ejecutivo central y en este sentido, ha subrayado que los presupuestos de la Generalitat en materia sanitaria para 2025 "son los más importantes de la historia de la Comunitat".

Desarrollo de oposiciones y concursos

Respecto al desarrollo de los procesos selectivos, Carlos Mazón ha explicado que ya se han celebrado los actos únicos para la elección de destino de prácticamente todas las categorías y la gran mayoría de profesionales se ha incorporado ya a sus nuevos puestos de trabajo.

Del total de 149 categorías profesionales convocadas, solo quedan once pendientes de finalizar, de las cuales cinco están únicamente a falta de la publicación del nombramiento en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La Generalitat continuará ahora con la resolución de las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de la Conselleria de Sanidad correspondientes a los años 2023 y 2024, que engloban más de 4.500 puestos y cerca de 2.000, respectivamente, así como también en ultimar la aprobación y publicación de la OPE de 2025.

Al respecto, Mazón ha señalado que de lo que pueden estar seguros todos los profesionales que participen en estos nuevos procesos es de que el Consell van a cumplir con su obligación, "de manera ágil y eficaz, como no puede ser de otra forma, lejos de esa ineficacia demostrada por el anterior Gobierno".