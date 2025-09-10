Sin cobertura ni GPS y en la oscuridad de la noche: Rescatan a un conductor perdido más de dos horas en un monte de El Campello (Alicante)

La Policía Local de El Campello y la Guardia Civil hallaron y rescataron al conductor de un vehículo que estuvo más de dos horas perdido en un paraje de la Sierra de la Ballestera, en este término municipal alicantino.

La intervención, de la que ha informado este miércoles fuentes del ayuntamiento, se llevó a cabo la medianoche de ayer tras recibir el centro de emergencias 112 una llamada alertando de la situación.

Sin cobertura, sin GPS, en la oscuridad de la noche y sin conocer la zona, al hombre le resultó imposible salir del entramado de caminos del paraje.

Gracias a la ubicación de su última llamada al centro de emergencias, se pudo sacar su geolocalización por coordenadas. En ese momento, la Policía Local y la Guardia Civil iniciaron conjuntamente la búsqueda por el monte.

La localización fue posible y, al llegar al lugar donde se encontraban conductor y vehículo (con las luces encendidas), los agentes comprobaron que el hombre presentaba "un más que evidente estado de ansiedad y estaba hiperventilando", después de permanecer "más de dos horas perdido", según las mismas fuentes.

Inmediatamente fue trasladado al centro de salud para ser asistido.