El PP pide al Gobierno y a la CHJ que explique la ausencia de agentes ambientales en el barranco del Poyo

El síndic del grupo popular en Les Corts Valencianes, Juanfran Pérez, ha pedido este miércoles al Gobierno central y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que "expliquen por qué mandaron a casa a los agentes responsables de vigilar el Poyo".

Pérez señala, en un comunicado, que "el falso relato del Gobierno de Pedro Sánchez en cuanto a la fatídica riada del 29 de octubre ya no se sostiene". "Ahora hemos conocido que ninguno de los agentes responsables de vigilar barrancos trabajó la fatídica tarde de la dana. Y siguen sin hacer nada para remediar esta situación", afirma.

A su juicio, "esta es otra muestra del desprecio total del gobierno sanchista a la Comunitat Valenciana y de su desinterés por la prevención".

En ese sentido ha añadido que "el Gobierno de Sánchez era el responsable de avisar del caudal de los barrancos, infraestructuras que llevan años olvidadas y que ese fatídico día nadie se encargó de vigilar".

"Si esos agentes, si los técnicos de la CHJ hubiesen estado pendientes de lo que debían y avisado en el momento oportuno de la gran cantidad de agua que venía, sin duda se hubiese podido avisar a la población mucho antes", ha considerado.

Respecto a los sistemas de medición y vigilancia de los caudales, Pérez ha insistido que su implantación es "urgente y esencial" porque la lluvia "no entiende de trámites administrativos ni de esperas".

Ante esto, el también secretario general de los populares valencianos ha remarcado que "toda la Comunitat Valenciana está en peligro, desde la Vega Baja hasta el Baix Maestrat", por lo que no les valen ya "más excusas ante la falta de inversión de un Gobierno que solo hace dejar de lado a los valencianos".

Un sistema que, por otro lado, ha añadido, "ayer mismo demostró que no es el más fiable, ya que marcaba una alerta roja en el barranco del Poyo por un caudal de más de 150 metros cúbicos y sin embargo estaba totalmente seco".

Por contra, el síndic popular ha ensalzado el trabajo del Consell de Carlos Mazón, que "está asumiendo labores que no son de su competencia como la limpieza del alcantarillado, porque ya no se puede demorar más".

"Llega una nueva temporada de lluvias, esta misma semana se ha activado la alerta naranja en toda la provincia de Alicante, y el Gobierno no ha movido un dedo por limpiar cauces ni acelerar los trabajos de reconstrucción", concluye.

Cabe destacar que, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) señala, en un documento remitido a Les Corts Valencianes, que la mayoría de agentes medioambientales dependientes de este organismo que trabajaban el 29 de octubre en la zona cero de la dana lo hizo en turno de mañana y solo tres en el de tarde, hasta las 17 horas.