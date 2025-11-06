Detenido por robar quince patinetes eléctricos en supermercados de Benidorm (Alicante)

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a un hombre de 36 años acusado de cometer quince hurtos de patinetes eléctricos en el interior de supermercados de una misma franquicia, cuyo valor total asciende a más de 7.000 euros.

El arrestado se desplazaba de manera habitual desde la ciudad de Alicante para llevar a cabo los robos, según ha informado este jueves la Comisaría Provincial.

Durante varios meses, los agentes detectaron un incremento de denuncias por sustracción de patinetes en varias calles de Benidorm.

Las pesquisas revelaron un patrón común: los hurtos se producían entre las 18:00 y las 21:00 horas, cuando los clientes dejaban los patinetes estacionados en la entrada de los establecimientos mientras realizaban sus compras.

La Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Benidorm, que asumió la investigación, constató que el ladrón actuaba con rapidez, rompía los candados y se marchaba con el patinete fingiendo ser su propietario. Su desplazamiento habitual desde Alicante y la variedad de medios de transporte que utilizaba para ello dificultaron inicialmente su localización.

Una vez identificado, la Policía estableció un dispositivo de vigilancia en varios supermercados donde se sospechaba que podía volver a actuar, lo que permitió que fuera interceptado en uno de estos establecimientos.

En el cacheo de seguridad portaba una mochila coincidente con la utilizada en los anteriores hurtos y una gorra con la que intentaba cubrirse el rostro para no ser reconocido por los sistemas de videovigilancia.

El detenido, con antecedentes por delitos similares, fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Benidorm.

La Policía ha recordado la importancia de asegurar los patinetes eléctricos con sistemas de anclaje o alarmas y de denunciar de inmediato cualquier sustracción para facilitar su recuperación.