El Consell afea al Gobierno que recupere solo una parte de la línea C-3 por el GP de Cheste (Valencia)

El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha afeado al Gobierno que recupere "tarde y mal" sólo una parte de la línea C-3 de Cercanías con motivo del Gran Premio de Cheste y ha anunciado que la Generalitat reforzará el dispositivo de transporte con más autobuses.

Así se ha pronunciado Martínez Mus tras el anuncio de Óscar Puente, ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, de que Renfe ofrecerá algunos servicios ferroviarios para acudir al Gran Premio de Motociclismo de Cheste que se celebrará entre el 14 y el 16 de noviembre.

En este sentido, ha reprochado que tras un año, el servicio se va a ofrecer “en unas condiciones que dejan mucho que desear”, según ha informado este jueves la Generalitat en un comunicado.

“El Gobierno celebra, más de un año después de las riadas, que va a ofrecer servicios para el Gran Premio con una frecuencia peor y con franjas horarias reducidas”, ha criticado el vicepresidente.

En esta línea, ha confirmado que la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez se basa en unas frecuencias de 40 minutos en lugar de 30 y sin ninguna posibilidad de servicio nocturno.

“No se puede vender como un éxito una reconstrucción ferroviaria tardía, ya que únicamente se recuperan dos paradas y una decena siguen sin estar operativas causando un fuerte agravio a los vecinos de Chiva, Buñol o Utiel”, ha remarcado Martínez Mus.

Asimismo, ha recordado el “éxito” de la reconstrucción de la Generalitat, que recuperó todas las líneas ferroviarias de Metrovalencia el pasado junio.

“El Consell ha demostrado que se podía hacer con más rapidez, mejorando las infraestructuras ante futuros fenómenos climáticos extremos y garantizando las condiciones de seguridad”, ha recalcado.

El también conseller de Infraestructuras ha reprochado que haya franjas de alta demanda nocturnas que se van a dejar sin cubrir por parte de Renfe y ha destacado que la Generalitat “vuelve a estar del lado de la ciudadanía para dar servicio a los miles de personas que se quedan sin alternativas”.

De esta forma, a través de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) se ha programado un servicio extra al que ya se presta con Metrobús para conectar Cheste con València.

“A diferencia del Gobierno, la Generalitat sí que prestará servicio nocturno con dos lanzaderas que cubrirán hasta las 4 de la mañana la conexión Cheste-Valencia de forma directa”, ha confirmado.

Por último, ha asegurado que con estas medidas el Gobierno confirma “lo poco que les importan las Cercanías”, y ha destacado que esta línea sigue sin estar electrificada y tiene un largo listado de inversiones pendientes.

“Con esta actuación, el Gobierno confirma que la Comunitat Valenciana y la reconstrucción no están siendo una prioridad”, ha concluido.