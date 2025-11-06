El PPCV insiste: "En ningún caso" el relevo de Mazón se va a pilotar solo en Madrid

La portavoz adjunta del PP en Les Corts Valencianes Laura Chuliá ha afirmado este jueves que "en ningún caso" el proceso de negociación para el relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat se va a pilotar solo desde Madrid, sino que "siempre se va a hacer en connivencia con los deseos de todos los valencianos".

Chuliá ha señalado a los medios de comunicación, preguntada sobre si ya han empezado los contactos entre el PP y Vox sobre la persona que sustituirá a Mazón en el Consell, que estos se tienen que producir "bajo la responsabilidad de la discreción, la tranquilidad y, sobre todo, la credibilidad que tiene que tener todo este proceso".

Ha insistido en que, por encima de "los personalismos" y de "los nombres propios", en estos momentos tienen que "imperar" la necesidad de "continuar trabajando por la recuperación" de la zona afectada por la tragedia de la dana, por el impulso del tejido social y económico de toda la Comunitat Valenciana y los intereses de la sociedad valenciana.

Chuliá ha explicado que están "trabajando" en la búsqueda de un consenso para sustituir a Mazón, dado que el PP tiene 40 diputados en un Parlamento valenciano compuesto por 99 escaños, de forma que "las matemáticas dicen" que es necesario el apoyo de Vox, que cuenta con 13 parlamentarios.

Sobre la decisión de la jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana de citar a declarar como testigo al síndic del PP en Les Corts, Juafran Pérez Llorca, uno de los nombres que suenan para sustituir a Mazón, ha señalado que en el PP siempre han ofrecido "la máxima colaboración con la justicia".

Ha defendido que Pérez Llorca es "un alcalde excepcional" y "ha sido un síndic de consenso", porque es una persona caracterizada por "dar la cara", responder a las preguntas y ser "totalmente accesible", de forma que no se le puede hacer "ninguna tacha".

Desde la oposición, sin embargo, creen que el síndic del PP está "manchado" para ser candidato por esa citación judicial.

Pérez Llorca "no forma parte ahora mismo del poder ejecutivo ni de la gestión de la emergencia", ha destacado Chuliá, mientras que sobre la comparecencia de Mazón el martes que viene en la comisión de investigación de Les Corts sobre la dana ha dicho que "vendrá a responder las cuestiones que se le planteen".