El Consell replica al Gobierno central que solo han llegado 1.123 millones para la reconstrucción

La portavoz el Gobierno valenciano en funciones, Susana Camarero, ha replicado este jueves al Gobierno central que "solo han llegado realmente a familias y empresas 1.123 millones de euros" para ayudarles en la reconstrucción, lo que supone "el 6,7 % de lo que el Ejecutivo de Sánchez prometió a los valencianos".

Así lo ha señalado en respuesta a las afirmaciones del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, quien en una visita a Sedaví (Valencia) ha señalado que desde el Gobierno de España ya han llegado a la provincia de Valencia para la reconstrucción tras la dana 8.200 millones de euros, que equivalen al 10,3 % del PIB de la provincia.

El Gobierno "infla las cifras y mezcla indemnizaciones y préstamos con ayudas reales", ha aseverado la también vicepresidenta del Consell en funciones, quien ha añadido que "la realidad" de las ayudas tras la dana son "bulos y maquillaje sanchista también en cifras".

"Lo más indignante y lamentable de todo es que hoy, más de un año después, el Gobierno todavía debe 565 millones de euros a las familias que pidieron ayudas de primera necesidad" y "más de 34.000 familias siguen sin cobrar" esas ayudas, ha afirmado, y ha añadido que la Generalitat "ha sido mucho más eficaz", con "240 millones en ayudas directas a 27.000 hogares".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "prometió 'si necesitan recursos que los pidan', pero un año después miles de valencianos siguen esperando respuesta y ayudas reales", ha criticado Camarero, quien ha asegurado que, mientras Cuerpo y Diana Morant "presumen de cifras, la realidad es que el Gobierno maquilla los datos para ocultar su incompetencia y su falta de gestión".