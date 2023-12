Un grupo de mujeres expulsado de una discoteca por su elevada edad en Alicante

Un grupo de mujeres entre los 55 y 84 años ha denunciado un episodio de discriminación por edad en una discoteca del centro de Alicante. Según relataron las afectadas, después de una comida de Navidad, intentaron acceder al establecimiento, conocido por pinchar música 'remember' de los años 80. A pesar de haber entrado sin problemas en otras ocasiones, en esta ocasión, un empleado les indicó que no quería "gente mayor como ellas" en la sala.

Las mujeres explicaron que, tras ingresar al local sin inconvenientes, un empleado expresó su desaprobación y les dijo que no quería a personas de su edad en la sala. A pesar de explicar que no estaban allí para bailar pasodobles, el empleado insistió en que no deseaba la presencia de personas mayores como ellas. Algunas abandonaron el lugar, mientras que otras expresaron su descontento solicitando una hoja de reclamaciones para denunciar la situación.

Los propietarios de la discoteca se disculparon con las afectadas y aclararon que el local estaba gestionado por una empresa promotora esa tarde. Posteriormente, ofrecieron a las mujeres regresar al establecimiento, incluso a la zona VIP. Aunque aceptaron las disculpas, las mujeres han decidido dar por zanjada la polémica.