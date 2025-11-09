Detenidos en Alicante cuando trataban de introducir en España 4.200 kg de hachís en lancha

La Guardia Civil ha detenido a tres personas a las que sorprendió cuando trataban de introducir en la península 4.200 kilogramos de hachís en lancha a través de la costa de Alicante.

En la operación 'Maratón 25', además, se ha intervenido 2.000 litros de combustible utilizado para el abastecimiento de las embarcaciones, una de las embarcaciones y cuatro vehículos empleados por los narcotraficantes, según explica la Guardia Civil en una nota de prensa.

La detención tuvo lugar cuando la Guardia Civil detectó tres embarcaciones, una de ellas de alta velocidad, que se dirigían hacia la costa norte de la provincia de Alicante, momento en que se estableció un dispositivo coordinado.

A raíz de este dispositivo, los agentes localizaron en las inmediaciones de la cala Granadella, en el termino municipal de Xàbia, cuatro vehículos sospechosos estacionados a pie de playa que podían tener relación con la llegada de las narcolanchas.

Así, los agentes establecieron un perímetro de seguridad, por si se trataba del punto de desembarco del alijo. Minutos después, fueron avistadas llegando a tierra las tres embarcaciones que arribaban a la orilla y comenzaron a descargar la droga. En ese momento, fueron sorprendidos por los agentes, que detuvieron a tres de los implicados.

Una vez intervenida la droga, fue ha sometida a un narcotest y su pesaje, con un resultado de 4.200 kilogramos de hachís.

A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de drogas, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad y pertenencia a grupo criminal.

La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante con el apoyo de la Patrulla de Fiscal y Fronteras de Denia y Seguridad Ciudadana. Asimismo, han colaborado agentes de Policía Local de Xàbia, en una intervención dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Dénia.