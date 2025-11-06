Un "kamikaze" de 76 años conduce 17 kilómetros en sentido contrario por la AP-7 en Alicante

La Guardia Civil investiga a un conductor británico de 76 años que circuló de noche un tramo de 17 kilómetros en sentido contrario por la autopista AP-7, en la provincia de Alicante, "poniendo en peligro la vida y la integridad del resto de usuarios", según el instituto armado.

Al septuagenario se le imputa un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria y el vehículo fue detectado por las cámaras de control de la autopista y tras los múltiples avisos realizados por ciudadanos al Centro de Emergencias 112.

La intervención, de la que ha informado este jueves el instituto armado en un comunicado, ocurrió la noche del pasado 18 de octubre, cuando la Central Operativa del Subsector de Tráfico de Alicante (COTA) recibió un aviso del Centro de Gestión de la empresa concesionaria de la AP-7 en el que informaba de que un turismo de color blanco circulaba en sentido contrario por la calzada, sentido Cartagena, a la altura del punto kilométrico 754.

Al mismo tiempo, el Centro de Emergencias 112 recibió numerosas llamadas de usuarios que alertaban del grave peligro de esa situación.

Inmediatamente, patrullas de los destacamentos de Tráfico de Torrevieja y Orihuela se movilizaron y acudieron hasta la zona para localizar e interceptar el vehículo.

Más tarde, una de las dotaciones de la Guardia Civil localizó el turismo. Pese a las advertencias que los agentes emitían mediante señales luminosas, acústicas y a través de la megafonía, el británico continuó circulando en sentido contrario por el carril izquierdo de la autopista, haciendo que varios conductores tuvieran que apartarse para evitar una colisión frontal.

Finalmente, el vehículo abandonó la autopista por la salida 737 y fue interceptado por los agentes en la carretera CV-912, tras recorrer un total de 17 kilómetros en sentido contrario por la AP-7, según la misma fuente.

El septuagenario "fue identificado e investigado por un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta, poniendo en peligro la vida y la integridad de las personas (art. 380 Código Penal)", señala la nota de prensa.