Así eran los comercios de Alicante de antaño

Los tiempos cambian y las ciudades cambian con ellos; por eso, las asociaciones de comerciantes de Alicante hablan de "ciudades clónicas", un concepto para definir el tipo de comercio que predomina ahora, de franquicia, con establecimientos cortados por el mismo patrón que, a su vez, provocan que las urbes dejen de tener personalidad propia. Algo que ha quedado de manifiesto hoy, en el Día del Comercio Local, en Alicante en el que, a través de una exposición de fotografías, se refleja cómo eran los comercios de antaño.

Al inaugurar hoy la muestra, la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Alicante, Lidia López, ha ensalzado el comercio local destacando que son “el corazón de Alicante que da vida y trabajo a miles de personas, ellos levantan sus persianas día a día con mucho esfuerzo y representan uno de los motores económicos más importantes”. López ha realizado estas declaraciones con motivo del Día del Comercio Local que Alicante ha conmemorado este viernes organizando una exposición fotográfica en la Plaza del Ayuntamiento con un centenar de fotos retrospectivas de la evolución del comercio en el centro y los barrios cedidas por el Archivo Municipal y las diferentes asociaciones, y ha instalado stands informativos.

A la inauguración de la exposición ha acudido también la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, concejales de la corporación municipal y las asociaciones de comerciantes, entidades e instituciones. Al inicio, en la apertura de la muestra ha participado un grupo de Dolçaina i Tabalet tradicional.

La plaza se ha llenado de imágenes fotográficas para contar historias de nuestros comerciantes, a través de ellas los ciudadanos y turistas han podido hacer un repaso del pasado y presente de nuestros comercios. Con esta muestra el Ayuntamiento rinde tributo al sector para darles visibilidad y ponerlo en valor.

La concejala de Comercio ha agradecido la implicación en esta exposición de los comerciantes destacando que “son fotografías cedidas por las asociaciones y entidades y el Archivo para conmemorar este día tan especial del Comercio Local en la plaza del Ayuntamiento, y poder así darlas a conocer a los ciudadanos”. Asimismo, el Ayuntamiento ha instalado esta mañana cuatro stands informativos en la plaza de la OMIC, la Junta Arbitral de Consumo, el Cerca y la concejalía de Comercio, en las que se ha ofrecido información a los ciudadanos y atendido sus consultas.

“Tenemos que seguir poniendo en valor día a día a nuestros comerciantes aquí vemos reflejado el corazón de los comercios de la ciudad en su época antigua y moderna. Ellos realizan un gran esfuerzo por sacar adelante sus negocios y con su dedicación trabajan para tener un tejido activo y productivo en la ciudad. El comercio está en una buena situación y ha luchado mucho por seguir adelante, adaptándose y experimentado muchos cambios", aseveró Lidia López.

La concejala Nayma Beldjilali, también inauguró la muestra señalando que “es una exposición entrañable que nos recuerda la importancia de consumir en el comercio local del día a día”, al tiempo informó que “se han cedido 25 fotografías del Archivo Municipal muy llamativas en las que podemos ver cómo era nuestra ciudad y su comercio tradicional antiguamente”.

La muestra de fotografías ha sido cedida por el Archivo Municipal de Alicante, y las asociaciones de comerciantes de Corazón de Alicante, San Blas, ACUA -La Florida-, Maisonave, Gerona, Galerías del Pla, San Gabriel, Calderón de la Barca, Quintana, Benalúa, Teatro, Mercados de Alicante, Venmercal -Mercadillos-, Pla Carolinas.