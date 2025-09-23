Así es "Maruja", el corto sobre la soledad no deseada en Alicante, premiado en el Festival de Cine de San Sebastián

El cortometraje “Maruja”, que forma parte de la campaña del Ayuntamiento de Alicante “Tenlos en cuenta” para sensibilizar sobre el problema de la soledad no deseada de las personas mayores, ha obtenido el primer premio de la sección Cortometrajes Loterías del Festival de Cine de San Sebastián, uno de los más prestigiosos del panorama nacional.

“Maruja”, que puede visualizarse en la web tenlosencuenta.es, es un corto producido por GrupoIdex y su central de producción, Racords Films, que cuenta la historia de una mujer de 80 años, interpretada por la actriz María José Alfonso, que ha perdido a su marido y pasa sus días sin contacto humano, pero, de vez en cuando recibe la llamada de alguna teleoperadora que la ayuda a combatir esa soledad no deseada. Hasta el momento, el cortometraje ha sido seleccionado para participar en 74 festivales nacionales e internacionales y ha recibido 14 premios.

La concejala de Mayores, Begoña León, destaca que la obtención de este prestigioso premio “es una fantástica noticia y supone un reconocimiento más para este magnífico cortometraje cuyo mensaje de concienciación sobre el problema de la soledad no deseada de los mayores ha logrado conmovernos a todos”. Añade que “los numerosos éxitos cosechados por esta pieza cinematográfica contribuyen en gran medida a amplificar el mensaje que desde el Ayuntamiento queremos transmitir con la campaña ‘Tenlos en cuenta’”.

Álvaro García Company, director y guionista de Maruja y director de Racords Films, expresa que “con ‘Maruja’ hemos querido demostrar que la ficción cinematográfica puede ser una herramienta publicitaria muy poderosa para transformar la sociedad, dando voz a realidades que merecen ser contadas con formatos innovadores y llenos de creatividad”.

Por su parte, Miguel Quintanilla CEO de GrupoIdex señala que “este premio consolida nuestra apuesta por el ‘branded content’ audiovisual y por el entretenimiento y a su vez refuerza nuestro compromiso con la cultura y el arte como vehículo para contar historias que conecten y emocionen al consumidor final”.

La de este año ha sido la segunda edición del concurso de cortometrajes de temática social Loterías dentro del Festival de San Sebastián, a la que se presentaron más de un centenar de trabajos, entre los que fueron seleccionados seis. El jurado ha estado presidido por la actriz Carmen Machi y completado por la subdirectora de Comunicación de Loterías, María Núñez, y el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos. El primer premio obtenido por el cortometraje ‘Maruja’ está dotado con 10.000 euros. El segundo premio, de 5.000 euros, ha recaído en ‘Medusas’, de Iñaki Sánchez Arrieta.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) -con sede en París (Francia) y 35 países miembros, entre ellos España- señala a Alicante como ejemplo de ciudad que piensa y cuida a los mayores; y lo hace en su informe “Ciudades para todas las edades”, en el que lanza un aviso a navegantes: “Las ciudades que no respondan a las necesidades de los diferentes grupos de edad se toparán con significativos costes económicos y sociales”.

Y cita además el edificio intergeneracional de la Plaza de América que Alicante puso en marcha en 2008, considerado entonces un experimento social. Fue toda una revolución, al construir viviendas para fomentar un modelo de convivencia colaborativa. El objetivo, vivir y envejecer dignamente en casa. Con 72 viviendas, el edificio municipal facilitó alquiler asequible a personas jóvenes, de entre 18 y 35 años y mayores, de más de 65 años.