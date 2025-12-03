Nuevo Consell
Así queda el nuevo Gobierno valenciano nombrado por Pérez Llorca
Cuenta con tres vicepresidencias
La composición del nuevo Gobierno valenciano que ha anunciado este miércoles el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha ampliado el número el número de consellerias e incluido a nuevos rostros de la política valenciana. Así queda la composición del nuevo ejecutivo valenciano.
Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad: Susana Camarero Benítez.
Vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia: José Luis Díez Climent. Licenciado en Derecho director general de Proyectos Estratégicos desde agosto de 2023. Ha sido abogado de la Generalitat y asesor jurídico en varias instituciones, como el Palau de Les Arts.
Vicepresidencia de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la recuperación: Vicente Martínez Mus.
Se crea además un comisionado para la Recuperación dirigido por Raúl Mérida, hasta ahora secretario autonómico de Medio Ambiente.
Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública: José Antonio Rovira. Asume las competencias de simplificación administrativa y función pública.
Conselleria de Emergencias e Interior: Juan Carlos Valderrama Zurián.
Conselleria de Sanidad: Marciano Gómez Gómez.
Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia: Elena Albalat Aguilella. Hasta ahora secretaria autonómica de Sistemas Sociasanitario. Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y ha sido concejal de Onda.
Consellera de Educación, Cultura, Universidades: María del Carmen Ortiz. Diplomada y profesora de educación general básica, Licenciada en psicopedagogía, inspectora de educación de la Generalitat y actualmente directora de la Universidad popular de Valencia.
Conseller de Agricultura, Agua, Ganadería, y Pesca: Miguel Barrachina Ros. Asume la portavocía del Consell.
Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación: Nuria Martínez Sanchis.
Consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo: Marián Cano García.
