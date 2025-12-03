Acceso

Aviso amarillo este jueves por rachas de viento de hasta 80 km/h en puntos de la Comunitat

Está activado en el interior norte de Castellón, el interior de Alicante y el interior sur de Valencia

Una persona camina en la Playa de la Malvarrosa. Continúa el temporal de lluvia y viento en Valencia
Aviso amarillo este jueves por rachas de viento de hasta 80 km/h en puntos de la ComunitatRober SolsonaEuropa Press
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este jueves el aviso amarillo por viento con rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora en el interior norte de Castellón, el interior de Alicante y el interior sur de Valencia.

Las rachas de viento del noroeste de 80 kilómetros por hora se registrarán en el interior norte de Castellón entre las 20 y las 24 horas del jueves.

En el interior de Alicante y el interior sur de Valencia soplará viento del oeste con rachas máximas de 70 kilómetros por hora hasta las 15 horas del jueves.

