Aviso amarillo este jueves por rachas de viento de hasta 80 km/h en puntos de la Comunitat

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este jueves el aviso amarillo por viento con rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora en el interior norte de Castellón, el interior de Alicante y el interior sur de Valencia.

Las rachas de viento del noroeste de 80 kilómetros por hora se registrarán en el interior norte de Castellón entre las 20 y las 24 horas del jueves.

En el interior de Alicante y el interior sur de Valencia soplará viento del oeste con rachas máximas de 70 kilómetros por hora hasta las 15 horas del jueves.