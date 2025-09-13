Aviso amarillo por lluvias este sábado en la Comunitat Valenciana

El interior norte de Castellón tiene activado el aviso amarillo para la tarde de este sábado por chubascos localmente fuertes y ocasionalmente con tormenta, mientras se prevé un ascenso notable de las temperaturas máximas en el prelitoral de Valencia, con valores de 36 grados en la jornada de hoy.

El cielo estará poco nuboso con intervalos matinales de nubes bajas, tendiendo por la tarde a cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y con nubosidad de evolución diurna en el interior norte de Castellón, según Aemet.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el tercio norte y sin cambios en el resto, y las máximas en ascenso, localmente notable en el prelitoral de Valencia, con viento flojo de dirección variable, tendiendo por la tarde a viento del este en el litoral y del oeste en el interior, ocasionalmente moderado en Valencia.

Para mañana domingo, se espera un descenso notable de las temperaturas máximas en el prelitoral de Valencia, cielo nuboso todo el día en Castellón e intervalos nubosos por la mañana en Valencia y Alicante.

Hay probabilidad de chubascos en Castellón, Valencia y tercio norte de Alicante, más probables hacia el litoral y con tendencia a remitir al final de la tarde, temperaturas mínimas en ascenso, salvo un descenso en el norte de Castellón, y viento flojo de componente este, con intervalos de moderado en el sur de Alicante.

Las temperaturas máximas de ayer y mínimas de hoy en las capitales de provincia son las siguientes: Castellón 29,3 y 22,3 grados; Valencia 29,5 y 23,3 grados; y Alicante 30,4 y 19,6 grados.