La Policía Nacional detiene a un fugitivo reclamado por la Audiencia Provincial por agredir sexualmente a una menor

Un hombre de 46 años ha ingresado en prisión por un requerimiento de la Audiencia de Valencia por haber abusado sexualmente de una menor, hija de su pareja de entonces, de forma continuada durante el año 2019, delito por el que había sido condenado a 15 años de cárcel.

El condenado fue detenido en Burriana (Castellón) por la Policía tras iniciar una investigación en mayo para localizar y poner a disposición judicial al fugitivo tras un requerimiento judicial ya que estaba en paradero desconocido y podría sustraerse de la acción de la justicia por haber intentado obtener un pasaporte después de haberle sido retirado el suyo.

Tras varios meses de investigación, los agentes localizaron al fugitivo, que fue detenido y puesto a disposición de la Audiencia Provincial de Valencia, que decretó su ingreso en prisión, según informa la Policía Nacional.

Los hechos por los que fue condenado a 15 años de prisión ocurrieron a mediados de 2019 en la provincia de Valencia, cuando abusó de forma continuada durante un periodo aproximado de seis meses de la hija menor de edad de la que era su pareja en esos momentos.