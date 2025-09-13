Decretan el fin del confinamiento en Albuixech (Valencia) tras el incendio de una nave industrial

El Centro de Coordinación de Emergencias ha desactivado la Situación 0 del Plan Territorial de Emergencia (PETCV) por el incendio industrial registrado este viernes en una nave industrial de la localidad valenciana de Albuixech, ya controlado, y ha dado por concluido el aviso de confinamiento de la población cercana.

El incendio se declaró a las 16:11 horas en una nave industrial ubicada en la calle Noria de Albuixech, concretamente en una zona de almacén de material de automoción, y generó una densa nube de humo que podía verse a larga distancia.

Debido a esa nube de humo y atendiendo a la naturaleza de los materiales almacenados, el Centro de Coordinación de Emergencias recomendó a las zonas residenciales próximas limitar la exposición al humo y permanecer el mayor tiempo posible en interiores, así como cerrar puertas y ventanas y cualquier entrada de aire desde el exterior (chimeneas, campanas extractoras o rejillas de ventilación).

El fuego fue dado por controlado sobre las 21 horas de ayer, y alrededor de las once de la mañana de este sábado el Centro de Emergencias ha informado del fin del confinamiento.

Siguen trabajando en la extinción del incendio un sargento y un oficial del Consorcio de Bomberos y una bomba urbana pesada.