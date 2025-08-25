Aviso por tormentas en el interior de Castellón en un lunes nuboso en la Comunitat

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la tarde de este lunes el aviso amarillo por lluvias y tormentas en el interior norte de Castellón.

En concreto, el aviso estará activo desde las 14 a las 22 horas por lluvias que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas con probabilidad de granizo.

Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona afectada se prevén tormentas fuertes y dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual, según Aemet.

El cielo estará muy nuboso este lunes en la Comunitat Valenciana, donde no se descartan chubascos en el sur de Valencia y norte de Alicante por la mañana y en el interior de Valencia y de Castellón por la tarde, que podrían ir acompañados de tormenta.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas mínimas subirán en Valencia y en la comarca de Els Ports y experimentarán con pocos cambios en el resto; mientras que las máximas bajarán en el sur de Valencia y en el extremo norte del litoral de Alicante y tendrán cambios ligeros en el resto.

El viento soplará este lunes flojo de componente norte en el litoral de la mitad sur y flojo de dirección variable en el resto durante las primeras horas, tendiendo a componente este por la tarde, moderado en Alicante.

Para el martes, se espera un cielo poco nuboso; temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso en el interior de Valencia y con cambios ligeros en el resto, y viento flojo del norte en el litoral de la mitad sur y de dirección variable en el resto las primeras y últimas horas, tendiendo a componente este por la tarde, ocasionalmente moderado.

Las temperaturas extremas registradas en las tres capitales de provincia en las últimas 24 horas han sido las siguientes:

Castellón: 24,6 32,4

València: 25,1 31,1

Alicante: 25,2 33,8

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: viento del sur 3 a 4, amainando de madrugada a variable 2 a 3 y tendiendo hacia el mediodía a componente este 3. Marejadilla.

Aguas costeras de Valencia: viento del sureste 3 a 5 por la tarde, amainando a noreste 3 de madrugada y rolando por la tarde a este 3 a 4. Marejada disminuyendo a marejadilla.

Aguas costeras de Alicante: viento del este 2 a 4, arreciando de madrugada a noreste 4 a 6 y amainando a 3 a 4 por la tarde. Marejadilla aumentando a marejada. Regular a buena. EFE