Las bandas de música de la Comunitat Valenciana: Un ejemplo de resistencia y pasión

No podría haber nombre de un premio que definiera mejor la labor de las bandas de música de la Comunidad Valenciana que el de promoción cultural. Porque es así. Las agrupaciones son ejemplo de identidad de una tierra, la Comunidad Valenciana, que es una región musical. No en vano, en ella habitan más de 500 sociedades musicales, con integrantes de diversas generaciones, que hacen un trabajo docente encomiable gracias a sus escuelas, que forman a los músicos del futuro. En cada municipio o pedanía, incluso en cada barrio de las grandes ciudades, existe una banda. Por ello, no es de extrañar que la reciente tragedia de la dana asestara una gran puñalada a diversas agrupaciones musicales de las zonas afectadas. «Las pérdidas ascienden a cinco millones de euros, hay más de una veintena de sociedades afectadas, instrumentos grandes como los pianos han quedado muy dañados e, incluso, algunos locales, devastados, no han podido reabrir aún», cuenta Daniela Rodríguez, la presidenta de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV). Ella, junto con Miguel Hernández, el presidente de la Coordinadora de Sociedades Musicales de la ciudad de Valencia (Cosomuval) fueron los encargados de recoger el premio de LA RAZÓN para honrar la resiliencia de estas formaciones, sobre todo de aquellas que sufrieron los efectos de la riada. «Hemos recibido el galardón con mucha alegría, sobre todo porque pone en valor el esfuerzo que las sociedades musicales afectadas están llevando para poder salir adelante», asegura González. «Las bandas de música hacen una labor cultural y también docente, por lo que los reconocimientos nos llenan de orgullo y también de sorpresa. Es muy agradable que se reconozca el trabajo de un colectivo que forma parte del territorio, que es una seña de identidad de la Comunidad», añade Hernández.

Ambos representan a esas más de 500 sociedades musicales que llenan de vida la región. También, a aquellas como las de las pedanías de Valencia, como cuenta Hernández, que pelean por volver a resurgir tras la tragedia. «Poco a poco van tomando el tono y lo están haciendo con ilusión», asegura. No es de extrañar si se tiene en cuenta que las bandas de música están formadas por miles y miles de valencianos en el que es «un movimiento asociativo único en el mundo», recuerda la presidenta de la Federación de Sociedades Musicales. «Nos podemos y nos debemos sentir muy orgullosos de nuestras bandas de música», asevera González, quien insiste en reivindicar que «nadie se imagina una localidad de la Comunitat Valenciana que no tenga a sus músicos amenizando las fiestas y los días importantes». Para Hernández, la dana también ha servido para mostrar que las sociedades musicales son un «ejemplo de solidaridad con los afectados». «Todas las agrupaciones se han volcado para ayudar. Nosotros estamos preparando un concierto benéfico para octubre, justo cuando se vaya a cumplir un año de la tragedia, para insistir en que lo sucedido no puede olvidarse», relata.

Ambos subieron al escenario en nombre de todos esos músicos que conforman las bandas de la Comunidad Valenciana. «Uno de nuestros valores es nuestra pasión por la música. Y también la diversidad. Porque puedes encontrarte a una persona de 80 años junto con un niño que está aprendiendo a tocar un instrumento, eso es muy bonito», afirma Daniela González. Ambos presidentes, además, reivindican de nuevo la importancia cultural pero también social de un movimiento que, pese a las dificultades, vuelve a hacer sonar sus instrumentos. Y eso merece todo el reconocimiento.

Una treintena de agrupaciones, afectadas por la dana

La trágica dana del pasado 29 de octubre afectó a más de una treintena de sociedades musicales valencianas y, además, también a unas 30 escuelas de música que formaban parte de cada banda. Locales de ensayo arrasados, instrumentos perdidos y archivos y partituras llenas de barro y fango fueron las consecuencias que la riada dejó en estas 33 bandas de municipios como Paiporta, Massanassa, Aldaia, Benetússer o las pedanías de La Torre o Castellar-Oliveral. Todas ellas han contado con el apoyo del resto de agrupaciones de la Comunidad, que se han volcado con conciertos benéficos y recaudación de dinero para ayudarles en la reconstrucción. Es más, la Federación de Sociedades Musicales ha llegado a canalizar más de 810.000 euros para ayudar a las bandas de música. Un montante que se ha distribuido entre donaciones económicas y la reposición de los instrumentos dañados.