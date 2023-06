Buxadé (Vox) dice respecto a los posibles pactos de gobierno que no es lo mismo Valencia que Murcia

El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha explicado este jueves que su partido cree que formar parte de los gobiernos es la mejor forma de "controlar" el "cambio de políticas" que exigen al Partido Popular, aunque ha reconocido que las negociaciones serán distintas en cada territorio en función de la fuerza que les han otorgado los ciudadanos en las elecciones de este 28 de mayo.

"Serán distintas en función del respectivo porcentaje, de la fuerza de los partidos o de las necesidades locales de cada una de las regiones, con toda seguridad no será lo mismo Murcia que Valencia o que Baleares", ha explicado. En Murcia y Baleares solo es necesaria la abstención de Vox para que el PP pueda gobernar, mientras que en la Comunidad Valenciana es imprescindible su voto a favor, igual que en Extremadura y Aragón.

Buxadé ha recordado que ellos van a la negociación "exigiendo que la confianza que han depositado los españoles" se manifieste "en las políticas". La forma más evidente de poder responder a esa confianza que nos han dado los españoles en la pasadas elecciones es estar en los gobiernos, colaborar y demostrar que tenemos una extraordinaria capacidad de gestión", ha insistido.

"Tenemos la experiencia, por desgracia, de que cuando no hemos estado en el gobierno y hemos cerrado pactos de investidura o pactos anuales de presupuestos con el Partido Popular no hemos tenido la capacidad de exigirlo" y, como resultado, "el PP no hizo aquello que se había firmado en nuestros pactos", ha recordado Buxadé en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Por ello, ha puesto como ejemplo el Gobierno de coalición en Castilla y León y ha reconocido que ese es su modelo ideal. Sin embargo, Vox está en una fase de "mano tendida" al PP tras las elecciones, "esperando la llamada" de los 'populares' y no quiere poner "líneas rojas" a la negociación.

El también eurodiputado por Vox ha recordado al Partido Popular que tienen su "mano tendida" porque "los números son los números" y animan a la formación de Alberto Núñez Feijóo a descolgar el teléfono y "empezar una negociación en orden a cambiar las políticas de los gobiernos municipales y regionales".

A la pregunta de cuánto durará esa mano tendida a la formación 'popular', ha aclarado que eso "está determinado por una serie de plazos que marcan las leyes electorales y los estatutos de autonomía", pero "si el Partido Popular está aún dudando de a quién llamar primero, pues el Partido Popular será él responsable", ha puntualizado.