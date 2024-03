CaixaBank recibe a Ricardo Ten tras sus tres medallas en el Campeonato del Mundo de Pista Paralímpico y le acompaña en su "Camino a París"

CaixaBank, patrocinador oficial del Comité Paralímpico Español desde el año 2019 y entidad vinculada al plan ADOP, ha organizado este martes su tercera parada del proyecto "Camino a París". La oficina All in One València ha acogido esta iniciativa, que ha tenido como protagonista al atleta paralímpico Ricardo Ten, que ha conquistado tres medallas en el Campeonato del Mundo de Pista Paralímpico celebrado en Río de Janeiro este pasado fin de semana; una plata en el Scratch C1, un bronce en el Omnium C1 y un oro en la prueba de exhibición de Eliminación.

Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, ha hecho de anfitriona de este encuentro, que ha contado con Christian García, periodista deportivo y comunicador, como moderador de una charla con el ciclista paralímpico, sobre el reto que supone la preparación de una prueba de élite. En esta charla, Ricardo Ten ha empezado explicando su reciente vivencia en el Mundial disputado en Rio de Janeiro y los detalles que le han llevado a conquistar el éxito.

El atleta valenciano también ha hecho hincapié en la necesidad de tratar al deporte olímpico y paralímpico por igual, destacando que son deportes de élite y que la dedicación es la misma en ambos deportes. Para ello ha profundizado en un debate sobre la importancia de un buen entrenamiento, preparación, dedicación y esfuerzo.

Este evento, que es la tercera parada en el recorrido por España, que simula el camino de la llama paralímpica, ha puesto de manifiesto el apoyo de la comunidad deportiva valenciana a Ricardo Ten. Durante el mismo, el deportista ha destacado que "el camino va a ser largo y la marca es muy complicada, pero voy a ir paso a paso y disfrutar del camino luchando como siempre hasta el final", ha señalado.

En este encuentro, el deportista ha estado arropado por representantes de las principales instituciones valencianas como la concejala de Deportes de Valencia, Rocío Gil, el director general de Deporte de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera y el director general de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Valencia, Javier Copoví. También le han acompañado representantes de entidades deportivas de Valencia, como el Valencia Basket Club, el Valencia Club de Fútbol, el Medio Maratón y el Maratón de València, así como el Comité Paralímpico Español y la Federación de Deportes Adaptados de la Comunitat Valenciana FESA entre otras. Además, el evento ha contacto con la asistencia de otras instituciones valencianas como AVE, la FEBF y la AECC; y también con otros atletas paralímpicos, directivos de CaixaBank y diversos medios de comunicación que han querido apoyar al atleta paralímpico.

Actividades colaborativas

CaixaBank continúa con su apoyo al deporte paralímpico acompañando a sus deportistas en la recta final de la preparación para los Juegos Paralímpicos de París 2024, que se celebrarán este verano.

A través del proyecto "Camino a París", la entidad financiera impulsa múltiples acciones para dar visibilidad y normalizar la discapacidad, concienciar a la sociedad y acercar a cada uno de estos atletas de élite al territorio.

El recorrido de "Camino a París" hará parada en cada una de las direcciones territoriales en las que tiene dividida la entidad financiera toda su actividad en España. Tras el arranque del circuito en Canarias, la iniciativa transcurrirá por Andalucía, Comunitat Valenciana, Murcia, Castilla y León, Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura, zona Ebro, Norte, Baleares, Barcelona y finalizará en julio, con una última parada en la dirección territorial de Cataluña.

Por el camino, CaixaBank organizará diferentes actividades deportivas, institucionales y colaborativas con cerca de 20 atletas que forman parte del plan ADOP, para trasladar los valores que la entidad comparte con estos deportistas y hacer llegar el mensaje a todo el territorio y la sociedad.

La tipología de estos retos se enfocará en normalizar la discapacidad, dar notoriedad a los deportistas, informar sobre sus logros, implicar a la sociedad y reconocer la labor de los que hacen posible este proyecto.

Entre los protagonistas, junto a Alejandro Rojas, CaixaBank contará con la colaboración de Ricardo Ten, Nagore Folgado, Marta Fernández, Sara Andrés, Dani Stix, Luismi Marquina, los hermanos Molina, Teresa Perales, Susana Rodríguez, Álex Sánchez, Nil Riudavets, entre otros.

"Camino a París" finalizará con un acto de clausura previo a la disputa de los Juegos Paralímpicos, que contará con una presentación especial con la presencia de representantes deportivos e institucionales del Comité Paralímpico Español, así como representantes de la entidad financiera.

Mediante esta acción, CaixaBank sella su compromiso con el deporte paralímpico, al que ha acompañado en los últimos años a través de diferentes iniciativas, especialmente todo lo relativo al CPE y sus atletas, así como a la selección española de baloncesto en silla de ruedas, tanto masculina como femenina, y la colaboración con la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física.

Además, la entidad financiera aportará, como valor añadido a su colaboración, la puesta en marcha de campañas de difusión de cada una de las paradas con el objetivo dar a conocer el deporte paralímpico y sus deportistas, favoreciendo un mayor conocimiento de sus historias personales y gestas deportivas.

Compromiso con la diversidad

A través del patrocinio, la entidad financiera fomenta el progreso cultural, social y económico, en línea con sus valores fundacionales de compromiso con la sociedad. Por este motivo, en 2016 la entidad decidió apostar por el patrocinio del deporte paralímpico para fomentar la inclusión en el deporte y reafirmar su compromiso con la diversidad. El primer acuerdo fue como patrocinador principal de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), con el objetivo de impulsar el baloncesto en silla de ruedas, tanto en la modalidad masculina como femenina.

Al mismo tiempo, CaixaBank se implicó en los campeonatos de escuela de baloncesto en silla de ruedas para llegar a todas las franjas de edad de la sociedad.

Posteriormente, en el año 2019, CaixaBank se convirtió en nuevo patrocinador del Comité Paralímpico Español. Mediante este patrocinio, vigente hasta el ciclo paralímpico de París 2024, CaixaBank colabora activamente con el CPE, a través del programa ADOP, proporcionando becas destinadas directamente a la preparación de los deportistas paralímpicos españoles.

A través del patrocinio con el CPE, la FEDDF o el patrocinio del programa de esquí adaptado en Sierra Nevada, la entidad financiera amplía su compromiso con el deporte paralímpico cumpliendo con sus principales objetivos, que pasan porque los atletas puedan contar con los mejores medios posibles para lograr sus éxitos deportivos y trasladar a la sociedad los valores que representan. Además, durante este tiempo CaixaBank ha aportado, como valor añadido a su colaboración, la puesta en marcha de campañas de difusión con el objetivo dar a conocer el deporte paralímpico y sus deportistas, favoreciendo un mayor conocimiento de sus gestas deportivas y de los valores que impregnan cada una de sus acciones.

Por todo ello, CaixaBank está considerada la tercera marca más relevante del deporte paralímpico en España según el barómetro de patrocinio deportivo elaborado por SPSG Consulting.