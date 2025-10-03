El calor no se va de la Comunitat Valenciana: Un fin de semana de altas temperaturas pese a las lluvias del domingo

La Comunitat Valenciana registrará este fin de semana una subida generalizada de las temperaturas, sobre todo las máximas el sábado, que volverán a bajar el domingo, cuando se esperan chubascos por la tarde en el litoral del sur de Valencia y norte de Alicante, que pueden extenderse al resto del territorio.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes cielo poco nuboso, temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral y viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo en las horas centrales del día a componente oeste en el interior, a sur en Alicante, con intervalos de moderado en su parte litoral, y a régimen de brisas en el resto.

El sábado el cielo seguirá poco nuboso con nubes altas, temperaturas mínimas con ascensos locales y máximas en ascenso y viento flojo de componente oeste, tendiendo a régimen de brisas en el litoral por la tarde.

El domingo, la Comunitat amanecerá con cielo poco nuboso, que tenderá a intervalos nubosos en la segunda mitad del día, cuando hay probabilidad de chubascos en el litoral del sur de Valencia y norte de Alicante y no se descartan en el resto de la comunidad.

Las temperaturas mínimas se mantendrán el domingo con pocos cambios y las máximas en descenso, localmente de forma notable.

En cuanto al viento, será moderado del noroeste en el norte de Castellón, donde no se descartan rachas muy fuertes la primera mitad del día, con tendencia a amainar por la tarde; en el resto, viento flojo de dirección variable tendiendo a componente este al mediodía, ocasionalmente moderado en el litoral sur.

Las temperaturas extremas registrada en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes: Castellón 18,3 y 26,4 grados; Valencia 18,5 y 26,4 grados; Alicante 17,1 y 27,1 grados.