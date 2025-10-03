Detenido en Dénia (Alicante) un fugitivo acusado de por haber cometido 2024 actos de explotación sexual y laboral

Un hombre de 36 años, uruguayo, ha sido detenido en Dénia (Alicante) por contar una orden europea de detención y entrega (OEDE) emitida por las autoridades de Austria por delitos relacionados con la trata de personas.

A través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la UDYCO de la Comisaría General de Policía Judicial se tuvo conocimiento de que este individuo podría estar residiendo en Dénia pese a estar reclamado en el país austríaco por haber cometido en 2024 actos de explotación sexual y laboral de tres mujeres de origen colombiano.

Según la Policía Nacional, se le considera miembro de una organización criminal y se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión.

En la orden de detención se incluye que este individuo intimidaba a las víctimas aprovechándose de la difícil situación en la que se encontraban en Austria, dado que no tenían ingresos suficientes para financiar su sustento, ni alternativas de alojamiento ni trabajo.

En cuanto al cometido específico que desempeñaba el arrestado dentro de la organización, transportaba a las víctimas de un lugar a otro y proporcionaba alojamiento a una de ellas.

Tras el arresto, este hombre ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional competente en la causa, para la extradición.