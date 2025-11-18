Camps sale a escena tras el anuncio de Feijóo de que Mazón dejará de presidir el PP valenciano

Francisco Camps sale a escena. El portavoz de su proyecto político,José Miguel Tolosa, ha reclamado este martes un congreso del PP de la Comunitat Valenciana con "la máxima participación", de "un militante, un voto", para la elección de la nueva dirección.

Tolosa ha hecho estas manifestaciones, en declaraciones recogidas por la Agencia Efe, ante el anuncio este martes del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, también dejará su cargo como presidente del PP valenciano cuando se produzca la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat.

"Tenemos ganas de que se abra este horizonte para un congreso donde se debatan en profundidad las ideas y se decida qué modelo de Partido Popular queremos para la Comunidad Valenciana", ha defendido.

Dicho congreso, ha agregado, tiene que tener "la máxima participación", con "un militante, un voto", ya que "cuanta más gente participe, más se refuerza el partido". "Nuestro objetivo final es que Feijóo sea presidente de España en 2027", ha agregado, y considera que "para lograrlo necesitamos una mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana".

"Una mayoría -añade- que solo la puede garantizar Francisco Camps al frente del proyecto en esta Comunitat. Así ha sido a lo largo de la historia y así queremos que vuelva a ser".