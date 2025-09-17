Carlos Cuerpo visita Valencia con una "deuda" pendiente con los autónomos afectados por la dana

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, visita este miércoles Valencia. Presidirá la Conferencia Sectorial de Comercio en el Palau de la Generalitat. Su jornada de trabajo comenzará a las 12:15 de la mañana y se prolongará hasta bien entrada la tarde, pues a las 19:00 horas asistirá a la Noche de la Economía Valenciana donde se encontrará con una buena representación del empresariado valenciano.

Quizás sea el momento en el que autónomos afectados por la dana puedan volver a reclamarle el cobro de la prestación por cese de actividad, que terminó el 31 de enero. Según recuerdan desde la Generalitat valenciana, el Gobierno se comprometió a prorrogar esta medida durante todo este año en una primera reunión celebrada en la Delegación del Gobierno en Valencia.

Posteriormente, el 12 de marzo, en un encuentro institucional en la sede de la patronal valenciana y al que asistieron los Reyes, así como representantes de la patronal al más alto nivel, volvió a garantizar que se activaría de forma urgente y con carácter retroactivo.

Desde la Generalitat lamentan que el Gobierno no haya aprovechado la ocasión para incluir esta prórroga por cese de actividad en el Real Decreto-ley 9/2025, aprobado en julio para modificar la Ley General de la Seguridad Social. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en la Comunitat Valenciana, Alberto Ara, ha trasladado el incumplimiento a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien le aseguró que remitiría la queja al Ministerio.