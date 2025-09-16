Emergencias coordina con los municipios más dañados por la dana un plan de apoyo preventivo

La Conselleria de Emergencias e Interior coordina con los municipios más dañados por la riada del 29 de octubre de 2024 un plan de apoyo preventivo ante preemergencias por avisos de nivel naranja o rojo por riesgo de lluvias.

Para ello, se ha solicitado a los ayuntamientos información de las zonas que consideran más sensibles y de mayor riesgo ante inundaciones, principalmente por el estado actual del alcantarillado y de cauces y barrancos, ha informado la Conselleria.

Con esta información se ultimará el plan en una próxima reunión en la que se implicará a todos los servicios y organismos que puedan colaborar en este plan con el que se pretende prestar mayor atención no solo a la vigilancia y actuación rápida en estas zonas, sino también dar apoyo de información a la población.

Así lo ha explicado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión telemática celebrada en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, y a la que se ha convocado a los representantes municipales de los 32 municipios que vieron más dañadas sus infraestructuras por la dana y que mayor tiempo estuvieron en la situación 2 de la emergencia.

Según ha indicado el titular de Emergencias, se ha recordado también que los municipios tienen a su disposición la guía de recomendaciones para la toma de decisiones preventiva ante fenómenos meteorológicos adversos.

Se trata, ha agregado Valderrama, de que "los municipios tengan el respaldo necesario a la hora de tomar decisiones en la fase de seguimiento de la preemergencia cuando estemos ante una alerta de nivel naranja y rojo".

Los municipios a los que van dirigidas estas medidas son Alaquàs, Albal, Aldaia, Alfafar, Alfarb, Algemesí, Alginet, Alzira, Benetússer, Beniparrell, Bugarra, Buñol, Catarroja, Cheste, Chiva, Gestalgar, Godelleta, L’Alcúdia, Llocnou de la Corona, Llombai, Massanassa, Montroy, Paiporta, Pedralba, Picanya, Real, Riba-roja de Túria, Sedaví, Sot de Chera, Torrent, Utiel y Xirivella.

Esta reunión ha tenido lugar después de que en la mañana de este martes se haya celebrado la tercera jornada informativa de ámbito local sobre el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones organizada por la Conselleria de Emergencias e Interior para los municipios de las tres provincias.