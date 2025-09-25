Bronca en el pleno de Castellón: el portavoz de Vox anima a cada miembro de la oposición a acoger un MENA

La sesión plenaria del Ayuntamiento de Castellón ha vivido este jueves un tenso rifirrafe protagonizado por el edil de Vox, Alberto Vidal, que ha retado públicamente a los concejales de PSOE y Compromís a “llevarse cada uno a su casa a un mena” antes de pedir a los castellonenses que acepten nuevos centros de acogida.

La provocación ha saltado en el transcurso de la votación de una moción socialista para que la capital de la provincia se declare oficialmente 'Ciudad Refugio', una iniciativa que ha encendido los ánimos y ha derivado en intercambios de calificativos personales entre los grupos.

Vidal ha subido al estrado para advertir de que los vecinos que viven cerca de los refugios de menores extranjeros no acompañados “no quieren la inseguridad que producen” y ha asegurado que cada chico acogido supone “un gasto de 200 euros al día”. En la misma intervención ha calificado el barco Open Arms de “barco negrero que trafica con personas” y ha defendido que los menores “deben estar con sus padres, en su país y con su rey”, argumentos que han provocado el rechazo inmediato de la oposición.

“Solidarios con el dinero de los demás”

El concejal del PP Vicent Sales ha secundado la línea dura al acusar a los socialistas de ser “solidarios con el dinero de los demás”, mientras que el edil del PSOE José Luis López ha recordado que acoger a menores migrantes “es una obligación legal y no una opción”.

López ha denunciado que la única diferencia entre la acogida de niños ucranianos y la de menores de otros países reside “en el color de la piel” y ha calificado de racista vincular inmigración y delincuencia. El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha invitado al equipo de gobierno a no caer “en el discurso del odio” y ha afeado a Vox que “confunda seguridad con xenofobia”.