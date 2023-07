Catalá borrará a los okupas del padrón por lo que no podrán recibir ayudas

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha explicado hoy que el Ayuntamiento va a ofrecer un servicio de información a las comunidades de vecinos que tengan okupas y que estén generando un problema de convivencia, y que ese servicio estará plenamente coordinado con la Policía Local, con una unidad que se va a recuperar para trabajar en esta materia.

Ha explicado que la okupación, para el Partido Popular "es una cuestión a combatir, legalmente y formalmente con todos los medios que tengamos". La alcaldesa ha dicho que muchas de las competencias son estatales, "pero todo lo que dependa del Ayuntamiento hay que hacerlo, como por ejemplo, dar de baja en el padrón a todas las personas que están ocupando irregularmente una vivienda". De este modo, al no estar empadronado, se dificulta el acceso a las ayudas sociales.

Catalá ha dicho que la okupación que responde a una necesidad social, se trabajará con los servicios sociales para ofrecerle una vivienda en condiciones sin perjudicar a otra persona que tiene legitimidad sobre su propiedad".

Ha explicado además, que para frenar el precio del alquiler que ha subido un 19 por ciento, la medida es la vivienda pública de protección oficial. "es muy importante que pongamos en marcha por parte de Aumsa las promociones en todos los terrenos municipales para ofertar vivienda de protección". Ha recordado que en los últimos diez años se ha puesto a disposición del mercado "solo una decena de viviendas y eso no resuelve el problema del alquiler, pero ochocientas y pico que yo estoy planteando, yo creo que sí que resuelven el problema o por lo menos ayudan".

Respecto a declarar la ciudad como "zona tensionada" para topar el precio del alquiler, Catalá ha dicho que eso es una medida de la ley de la vivienda con la que nosotros no estamos muy de acuerdo y ha añadido que "saben que hay una Elecciones Generales convocadas, estoy convencida de que mi partido tendrá una política distinta de vivienda, así que de momento no vamos a hacer esa declaración".

Preguntada por la provisionalidad del gobierno municipal, ha recordado que "el último gobierno del Rialto se configuró a finales de julio. Yo ha sido más rápida en reunirme con los grupos y garantizarles la continuidad de su persona, y en la delegación de la firma. Siempre voy a ser más rápida".

En materia de vivienda se ha manifestado también el exalcalde de Valencia, Joan Ribó quien ha señalado que "lamentamos que no se vayan a declarar zonas tensionadas en Valencia, es un grave error porque hay miles de personas que suben la subida del precio del alquiler". Y ha contrapuesto que "si que se ocupa del tema de la okupación cuando hay datos que dicen que más del 80 por ciento de los pisos ocupados pertenecen o a la Sareb o a grandes empresas", y ha acusado a Catalá de "pensar en las coordenadas de la gente que más tiene".

También se ha referido a este asunto la portavoz del PSPV, Sandra Gómez, quien ha dicho que en materia de la vivienda el PP "está desarrollando políticas ultras, marcadas por la extrema derecha". Y ha denunciado que hay muchas personas que "no saben si podrán pagar el alquiler el mes que viene". Para Gómez "el Ayuntamiento ha de hablar de eso, no de okupaciones o de señalar a los inmigrantes como delincuentes y no a un problema que afecta a fondos de inversión y a bancos".

Gómez consideró una error no aplicar la Ley de Vivienda o la moratoria a los apartamentos turísticos: "eso es estar con la mayoría".