Catalá propone a los grupos mantener las retribuciones y el número de asesores de 2019

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha asegurado que mantendrá las retribuciones y dedicaciones exclusivas aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en 2019, así como el número de asesores por grupo establecidos para la anterior legislatura.

Así lo ha manifestado en declaraciones de los medios antes de su visita al Mercado de Russafa.

"Lo que voy a hacer es reunirme con todos, voy a plantear las cuestiones más importantes de organización: espacios, el tema de asesores, los temas de organización interna, que siempre se suelen mantener", ha asegurado, y ha recordado que ella misma mantuvo ese tipo de reunión con el entonces alcalde Joan Ribó hace cuatro años.

Ha explicado que son "reuniones protocolarias, normales, que se dan siempre" y que ha esperado a que se constituyeran los grupos municipales y se designaran los portavoces para mantenerlas, en orden de menor a mayor representación en el pleno.

Preguntada sobre si mantendrá el número de asesores aprobado en la anterior legislatura, ha dicho que sí y que es su "voluntad" que siga vigente el acuerdo de hace cuatro años, que incluye 1,4 asesores por concejal en los grupos de la oposición y 1,7 para los grupos de gobierno.

"Yo creo que es un acuerdo que no puede criticar nadie, ya que lo ha adoptado la izquierda de esta ciudad, y a mí me parece razonable, mi intención es mantenerlo", ha dicho Catalá, que ha previsto que no haya "ningún problema".

En cuanto a las retribuciones y dedicaciones exclusivas, ha asegurado que también se mantendrá el acuerdo del año 2019 por el cual "todas las retribuciones exclusivas se van al gobierno y las retribuciones parciales a la oposición".