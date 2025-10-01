Mazón: "No doy crédito que alguien que aspira a ser presidenta de la Generalitat diga que habla valenciano/catalán"

Las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dando por incluido al valenciano dentro del catalán como idioma que debe reconocerse en Parlamento Europeo sigue generando debate político en Les Corts. En el pleno de este miércoles el PP y Vox han aprobado la reprobación de Albares por esta cuestión mientras el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, criticaba a la secretaria general del PSPV, Diana Morant, ministra de Ciencia por apoyar que se utilice en Europa la doble denominación valenciano/catalán.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado este miércoles que no da "crédito" y no puede "entender" que la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, respalde el uso de la doble denominación valenciano/catalán en las instituciones.

"No me cabe en la cabeza que un valenciano, con cargo o sin él, pueda aseverar semejante cuestión", ha indicado Mazón en un acto en el Palau de la Generalitat preguntado por esta cuestión, sobre la que ha dicho que no se le "ocurren calificativos sobre esta postura de una ministra valenciana que aspira a ser presidenta de la Generalitat".

La pelea por la inclusión del valenciano en la Unión Europea "Tenemos un Estatuto que es bastante claro, tenemos una identidad que es bastante clara, tenemos una historia que es bastante clara, que no es subalterna de nadie. Nosotros hablamos valenciano, no catalán, lo dice nuestro Estatuto".

Mazón se ha preguntado "qué es eso" de hablar de la doble denominación de la lengua, además con una delante de otra, y ha criticado que le ha escuchado decir a Morant en una entrevista reciente que "le parece una bobada hablar y defender el valenciano o el agua que merece nuestra tierra".

"Le prometo que no doy crédito, estoy convencido que el conjunto de los valencianos tampoco", ha indicado el presidente, quien ha hecho hincapié en que cuando escuchó a Morant no se podía creer "que se estuviera diciendo semejante cuestión".

En Les Corts, PP y Vox reprobarán en Les Corts al ministro José Manuel Albares, y también a Diana Morant, por su "desprecio" a las señas de identidad valencianas.

Así lo han planteado durante el debate de una iniciativa del PP para reprobar a Albares, a la que se ha sumado una enmienda de Vox para reprobar también a Morant, y que se votará este jueves, tras la sesión de control al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

La propuesta plantea reprobar al ministro "por negar el reconocimiento de la lengua valenciana faltando de manera muy grave a la Constitución española, al Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, a las señas de identidad y a la dignidad de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana".

Durante el debate, los populares han asumido una enmienda de Vox en la que proponen reprobar también a Diana Morant "por negar la entidad propia de la lengua valenciana y defender que la doble denominación catalán/valenciano es correcta".