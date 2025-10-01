Estrellas de Buena Vista impregnará de música cubana el Roig Arena de Valencia

Los ritmos cubanos sonarán en el Auditorio Roig Arena el próximo 4 de enero de 2026 de la mano de Estrellas de Buena Vista y Más. En el marco de su gira mundial, el grupo interpretará los temas de su más reciente álbum “Live in Havana”.

En 2021 nació Estrellas de Buena Vista y Más, un proyecto que surge con la misión de preservar el patrimonio del Buena Vista Social Club. Bajo la dirección musical de Pancho Amat, el nuevo grupo está conformado por miembros de la formación original, así como por nuevas generaciones de músicos que aspiran a llevar sus raíces cubanas por todo el mundo.

La energía de la música cubana envolverá el Auditorio Roig Arena el 4 de enero de 2026. Las entradas para el concierto ya están a la venta en la web www.roigarena.com.

Sobre el Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.