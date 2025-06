El colegio de Valencia donde presuntamente se produjo una agresión sexual en 2023 sigue a la espera de una resolucíón judicial para tomar medidas

La directora del Colegio Loreto de Valencia, María Dolores Esteban, y la plana mayor de la Fundación Santo Domingo al que pertenece el centro, con su directora general, Julia Moreno y su jefe de comunicación, Manuel Maestro, al frente, han convocado esta mañana una rueda de prensa para explicar la postura del centro ante la presunta agresión sexual que habría sufrido uno de sus alumnos durante una excursión deportiva organizada por el colegio en 2023, y que está siendo investigada por la Fiscalía de Menores.

Al parecer, hasta cinco alumnos del centro rodearon y vejaron a un compañero al que agredieron sexualmente, según una información publicada por Las Provincias.

Sorprendentemente, el centro no ha tomado medidas disciplinarias al estar el asunto sub iudice, ni siquiera consideró la posibilidad de personarse, ya que cuando tuvo conocimiento de los hechos, por la denuncia de un psicólogo que trató a la víctima, "el documento ya llevaba el sello de Fiscalía".

Lo bien cierto es que la víctima y sus dos hermanos (según otros padres del centro) abandonaron el colegio mientras los presuntos agresores siguen en el mismo, sin que el equipo docente y de psicólogos que han establecido una supervisión constante, hayan detectado ningún comportamiento extraño.

La directora de la Fundación, Julia Moreno expresó "la condena más rotunda, la solidaridad y la tristeza de pensar que algo así ha podido pasar". Explicó que "nuestra prioridad es el bienestar de los alumnos y su seguridad" y que "desde que tuvimos conocimiento activamos protocolos y comunicamos a inspección educativa".

"Solidaridad con los victimarios y la presunción de inocencia"

Julia Moreno explicó los mecanismos de prevención "para generar entornos seguros" y del programa Amar que aborda todo lo que tiene que ver con la educación sexual, pero a continuación mostró su su solidaridad "con los victimarios y el respeto a la presunción de inocencia" (sic), máxime cuando todos son menores". Y ha concluido mostrando su "respeto al trabajo difícil" y dijo que "cuando tengamos una resolución "actuaremos contundentemente".

Ha tenido que ser la directora del centro la que se solidarizara expresamente "con nuestro alumno" que desde ese mismo año, ya no está en el centro.

Esteban ha reiterado la preocupacion y tristeza. "Hemos estado a disposición del menor y de sus familias. Llevamos dos años sufriendo: menores, familias y educadores. Somos una comunidad educativa, somos familia. Todos nuestros esfuerzos están destinados a bienestar. Valores como la confianza, el dialogo, la escucha, el acompañamiento forman parte de nuestro ideario. Por eso esta situación es especialmente dolorosa. Nuestros educadores son profesionales vocacionados al servicios del alumnado y realizan un seguimiento cercano que garantiza canales de escucha".

Ha explicado que "el colegio actuó de modo inmediato y hemos estado al lado de la Justicia y aplicando la normativa de Conselleria. Se inició un procedimiento ordinario, pero quedó suspendido en tanto no recaiga pronunciamiento judicial".

Han explciado que "el agredido causó baja. Esos cinco alumnos continúan en el centro. Tienen seguimiento y no se ha detectado cualquier conducta preocupante".

También han explicado que los presuntos agresores no han reconocido los hechos y que sus padres están ejerciendo su defensa como mejor consideran"

También han explicado que la familia del agredido "es la que dice que su hijo no va a venir". Según ha podido saber La Raz´´on, no solo fue el agredido sino también sus dos hermanos los que abandonaron el centro, no sin tener conflicto con el colegio pues antes de abandonar el centro, los dos hermanos dejaron de acudir a clase.

El centro asegura que no supo nada: "las olimpiadas fueron en el mes de marzo. No hubo comunicación a los profesores y la primera noticia fue el 5 de junio cuando los papas dijeron que no iba a venir al colegio no se encontraba bien".

Sin embargo, el centro volverá a llevar a los alumnos de ese curso a una excursión con pernocta este mismo año "y los padres saben que los presuntos agresores pueden ir a la excursión". Como medida preventiva tan solo les han hecho firmar -a todos los alumnos- un papel en el que se comprometen a cumplir las normas. Explicaron que las familias son conocedoras de que estos alumnos están en esos grupos y ellos deciden libremente si sus hijos van.

Pero dice que no pudieron detectar aquella presunta agresión sexual: "Con salidas con pernocta en el que la ratio de vigilancia era superior a la exigida por la ley, si no hay alguien en cada habitación y no puede haber, no existe un riesgo cero. Estamos en continua mejoría y claro que intentamos ver dónde podía haber un fallo pero al tratarse de una salida con pernocta de varios alumnos durmiendo en la misma habitación, sin que hubiera indicios ni sonido ni nada exterior, es muy difícil poder actuar".

Han dicho que "el colegio colabora con la Justicia pero no somos parte del procedimiento" y que "por trasparencia lo primero que hicimos fue emitir un comunicado. Se informó a todas las familias, se atendieron todas las peticiones. Hemos seguido con sufrimiento por parte de familias, alumnos y profesores".

También han negado tener conocimiento de que otros alumnos hayan abandonado el centro por estos hechos: "este grupo estaba en segundo de la eso. Hay algunos que acaban y nosotros no tenemos diversificación curricular, por lo que algunos se van y nosotros no sabemos las causas".

Fuentes consultadas por La Razón entre los padres del colegio han explicado que en el centro no se conocía hasta hace poco la identidad de los agresores, y que se sospechaba de otro grupo. Sin embargo, al volver al saltar el asunto en los medios de comunicación, ha trascendido la identidad de los agresores, y que una multitud de alumnos del centro los esperó a la entrada del mismo y les increpó llamándoles violadores, lo que obligó a intervenir a la policía para calmar los ánimos, extremo éste que aún no ha sido confirmado.

Se consultó la Inspección y puesto que el informe del psicólogo ya venían con el sello de Fiscalía, que fue la primera noticia que tuvimos porque en junio los papas no nos dijeron la causa, y como ya estaba Fiscalía no consideramos personarnos.