La Comunitat Valenciana registra el mayor descenso de la tasa de suicidios desde el año 2011

La Comunitat Valenciana ha experimentado en el último año un descenso del 11,8% en la tasa de suicidios, una reducción más favorable que la media nacional (7,6 %) y que constituye el mejor resultado interanual obtenido desde el año 2011. De esta manera, los datos de 2024 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), evidencian un cambio de tendencia histórico que consolida a la Comunitat Valenciana como una de las comunidades del país con mejor evolución en la reducción de la tasa de suicidios.

Entre las comunidades autónomas de mayor población, solo Madrid (con un descenso del 15,9% en la tasa de suicidios) y Cataluña (reducción del 14,5%) obtienen resultados más favorables en el comparativo 2023-2024. Con esta evolución, la Comunitat se sitúa como la octava comunidad autónoma con menor tasa de suicidios del país, alcanzando nuevamente la media nacional de 7,9 casos por cada 100.000 habitantes, un valor que no se registraba desde el año 2017.

Los hombres siguen representando 7 de cada 10 fallecimientos, mientras que los grupos de edad con mayor número de casos registrados son los situados entre 50-59 años, seguidos del grupo de edad comprendido entre los 40-49 años, y el de 60-69 años. Para los menores de 30 años, el suicidio se mantiene como la principal causa de muerte, representando el 20,9% de estas.

El cambio de tendencia se confirma también con la disminución de las urgencias hospitalarias por autolesiones. Así, entre enero y agosto de 2025 se ha producido un descenso del 7,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, siendo el primer año en que disminuyen este tipo de urgencias desde la pandemia del COVID-19.

En este sentido, el director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez, se ha referido a las zonas afectadas por la dana. “Donde cabría esperar un empeoramiento de la salud mental, se ha conseguido reducir la incidencia de casos graves gracias al despliegue inmediato de los servicios de salud mental que actuaron desde los primeros días para prevenir complicaciones, en especial, los cuadros de estrés postraumático”.

“Una vez más hay que reconocer el esfuerzo de los todos los profesionales de salud mental que han venido participando en el plan de respuesta ante la dana. No obstante, no hay que caer en la autocomplacencia y vigilar una situación que sigue siendo muy compleja, aunque evolucione mucho mejor de lo inicialmente esperado”, ha afirmado el director general.

Unidades de Detección Precoz en los centros escolares

Entre las actuaciones impulsadas por la Conselleria de Sanidad destacan la puesta en funcionamiento de las Unidades de Detección Precoz en los centros escolares, integradas por 56 psicólogos que trabajan directamente con la comunidad educativa. Estas unidades, operativas desde el segundo trimestre de 2025, han intervenido ya en 178 casos de estudiantes con ideas o intentos de suicidio en apenas tres meses, evitando la progresión a situaciones de mayor riesgo. Además, este curso se ha puesto también en marcha el Programa Escolar para la Promoción del Bienestar Emocional y la Prevención de Adicciones, en colaboración con la Conselleria de Educación.

Al mismo tiempo, la Conselleria de Sanidad ha realizado el mayor incremento de plantillas registrado hasta la fecha. En 2024 se incorporaron 200 nuevos profesionales en salud mental y, en lo que llevamos de 2025, se han creado 431 nuevas plazas, lo que supone un 72% más de profesionales que en las dos legislaturas anteriores.

Este incremento ha permitido mejorar la accesibilidad a la atención, reducir listas de espera y ofrecer una cobertura más integral a la ciudadanía. “Es evidente que invertir en salud mental salva vidas. El esfuerzo por ampliar plantillas, acercar recursos a las escuelas y desplegar equipos en situaciones de emergencia está dando los resultados esperados. El descenso del suicidio en la Comunitat Valenciana y la buena tendencia que se está manifestando en estos meses, es una noticia esperanzadora que demuestra que vamos por buen camino”, ha destacado Bartolomé Pérez.