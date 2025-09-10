Laura Pausini también actuará en el recientemente inaugurado Roig Arena de Valencia

Laura Pausini regresa a los escenarios con motivo de su “Yo Canto World Tour 2026 / 2027” y hará parada en el Roig Arena -nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig- el 4 de abril de 2026. Será uno de los primeros conciertos de su gira internacional, que arranca en España. “Comenzar la gira en España es para mí un regalo y también una decisión muy personal. Ya sabéis, es un país que forma parte de mi historia desde el inicio”, ha asegurado la cantante.

Tras España, la gira continuará por Latinoamérica y, posteriormente, llegará a Estados Unidos, Italia y las principales ciudades de Europa. “Para mí, los conciertos en vivo son quizás la parte más importante de cualquier proyecto. Estoy trabajando intensamente para definir el escenario, el repertorio y la producción adecuada para reflejar este nuevo capítulo de mi música”, ha añadido.

La artista, con más de 30 años de trayectoria a sus espaldas, lanzará este viernes su nuevo sencillo “Mi historia entre tus dedos”, que forma parte de su próximo álbum “Yo Canto 2”. Los temas de este nuevo disco, así como los grandes éxitos de Laura Pausini formarán parte del repertorio que interpretará en el concierto en Roig Arena.

El nuevo álbum de Laura Pausini, “Yo Canto 2”, continúa el legado de “Yo Canto”, el disco publicado en 2006 en el que la cantante rindió homenaje a los grandes clásicos italianos, pocos meses después de recibir su primer Grammy. Este nuevo proyecto incluirá sus canciones predilectas de artistas latinos y, a diferencia del anterior, también se publicará en español. “Representa para mí el resumen de mi profesión: rendir homenaje a canciones del pasado de mis ídolos, más que compañeros y amigos, como una de las mayores formas de respeto, no poniéndome en primer plano sino al servicio de esas canciones, con orgullo”, ha destacado Laura Pausini.

El primer sencillo, “Mi historia entre tus dedos”, estará disponible este viernes en cuatro idiomas: italiano, español, portugués y francés. La canción en una reinterpretación de la pieza clásica de cantautor de Gianluca Grignani, publicada en 1994.

Más de 75 millones de discos vendidos, un Grammy y cuatro Latin Grammy’s

Reconocida como la artista italiana más escuchada en el extranjero, Laura Pausini fue la primera y única italiana en ganar un Grammy. Su trayectoria también incluye cuatro Latin Grammy’s, el título de Persona del Año 2023 de la Academia Latina de la Grabación, un Globo de Oro y nominaciones al Emmy y al Óscar. Además, cuenta con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo y más de 6.000 millones de reproducciones en plataformas.

A lo largo de tres décadas, ha compartido escenario y estudio con figuras como Luciano Pavarotti, Phil Collins, Céline Dion o Shakira, entre otras. Sus más recientes colaboraciones incluyen un dueto con Robbie Williams y una actuación con Alanis Morissette.

El 4 de abril, Laura Pausini recalará en el Roig Arena para ofrecer un concierto que emocionará a sus seguidores. Las entradas para el evento salen a la venta el viernes, 12 de septiembre, a las 11h en www.roigarena.com.