Abascal azuza el miedo a elecciones en la Comunitat Valenciana: "Negociar con el PP es casi jugar a la ruleta rusa"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este jueves que negociar con el Partido Popular, como deben hacer ambos partidos para intentar elegir al sucesor de Carlos Mazón al frente del Gobierno valenciano, "es casi jugar a la ruleta rusa".

Abascal, que ha hecho estas afirmaciones en declaraciones a los periodistas a su llegada al acto de celebración del décimo aniversario del periódico digital Okdiario, ha dicho que tratar con el partido de Alberto Núñez Feijóo es "jugar a una lotería muy arriesgada", porque el PP "dice una cosa en un sitio, otra cosa distinta en otro, y nadie sabe si van a aceptar los mismos planteamientos en un lugar que en otro".

"Es un misterio, pero lo veremos", ha añadido el presidente de Vox, al que a continuación, en declaraciones en el mismo lugar, no ha querido responder Núñez Feijóo, que se ha limitado a decir que para él "lo importante es el pueblo de Valencia y a partir de ahí cada uno tiene su propia opinión".

Al margen de ese comentario, el líder de Vox ha preferido no avanzar nada sobre la negociación con el PP y solo ha apuntado que el Comité Ejecutivo Nacional de su formación se reunirá la semana que viene para hablar de la Comunitat Valenciana y también de las elecciones adelantadas en Extremadura.

Santiago Abascal ha asegurado alegrarse de que a los periodistas que le esperaban este jueves les preocupasen "estas cositas tan pequeñas" en la semana, ha manifestado, "en la que el fiscal general del Estado de España está sentado en el banquillo" y "todo el entorno de Pedro Sánchez ha sido procesado. Eso es lo importante".

Morant pide "luz y taquígrafos" de la negociación

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra, Diana Morant, ha exigido este jueves una convocatoria electoral en la Comunitat Valenciana frente "a un PP y Vox que manosean el dolor y los derechos de los valencianos en los despachos".

Morant ha asistido, junto a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, al acto conmemorativo 'Un año de solidaridad y resiliencia en Riba-roja', donde ha pedido a populares y Vox "conocer que se está poniendo sobre la mesa".

"Pedimos luz y taquígrafos", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación, y ha insistido en que la dimisión de Carlos Mazón "llega tarde y mal y es insuficiente porque sigue siendo president y no ha renunciado al acta de diputado en Les Corts".

La líder de los socialistas valencianos ha señalado que "la mejor manera de superar una crisis de estas dimensiones es que la gente decida en las urnas" y ha exigido una convocatoria electoral, al tiempo que ha insistido en que "no valen cálculos políticos ni reuniones en despachos".

Morant también ha reclamado a Mazón que "escuche a los valencianos", que quieren que vaya a declarar ante la jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana "y diga la verdad", y ha lamentado que "siga siendo president y estando aforado".