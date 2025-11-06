La obra "Los triángulos rojos. Exiliadas de Franco y deportadas de Hitler" gana el I Premio Celia Amorós de ensayo feminista

Una obra sobre la recuperación de la memoria de las mujeres republicanas exiliadas y deportadas ha sido la ganadora de los Premios Celia Amorós de ensayo feminista, que han entregado este jueves la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández.

Se trata de 'Los triángulos rojos. Exiliadas de Franco y deportadas de Hitler', de Amalia Rosado Orquín, mientras que el accésit se ha entregado al ensayo 'La aplicación práctica de la perspectiva de género en la justicia penal española: por qué, para qué y cómo', de Elena Martínez García.

En el acto también han estado presentes la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé y la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Durante la entrega de galardones, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha lanzado un mensaje a los valencianos, que estos días conmemoran el primer aniversario de la dana.

"A veces es difícil pensar que se pueda seguir viviendo con tanto dolor como el que han sufrido la gente de esta tierra. El Gobierno de España está con el pueblo valenciano y creo que hoy hay motivos para la esperanza. También desde los Premios Celia Amorós", ha asegurado Redondo.

Por su parte, la directora del Instituto de las Mujeres ha destacado que "es fundamental continuar apoyando la producción intelectual de y sobre mujeres", así como "fomentar los ensayos feministas que, desde una perspectiva de género, cuestionan las estructuras sociales y los estereotipos, y contribuyen a generar conciencia sobre la desigualdad y la discriminación".

En el acto ha participado también la filósofa Celia Amorós, que da nombre a estos premios, quien ha afirmado que es "un honor abrumador" que estos premios lleven su nombre, y también "una gran alegría que haya unos premios de teoría feminista a nivel nacional".

Este galardón está dotado con 15.000 euros para el primer premio y, por primera vez, con 5.000 euros para el accésit, y la obtención de ambos reconocimientos conlleva el compromiso, por parte del Instituto de las Mujeres, de publicar las obras ganadoras, que pasarán a formar parte del catálogo de publicaciones del organismo.