El conseller Martínez Mus, nuevo vicepresidente segundo de la Generalitat tras la marcha de Gan Pampols

Sin giros de guión. El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, es el nuevo vicepresidente segundo del Consell al asumir las competencias de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana. Sustitiuye así al general Francisco José Gan Pampols, quien anunció su marcha del Consell una vez encarrilada la reconstrucción tras la dana.

Así lo ha comunicado hoy la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo valenciano que ha tenido lugar hoy en los estudios de cine de la Ciudad de La Luz de Alicante.

Se trata de un pleno que presidido en funciones Carlos Mazón, tras su renuncia al cargo, hecha efectiva ayer en Valencia.

Así, tras el adiós del teniente general Gan Pampols, el conseller Martínez Mus adquiere su cartera y, además, mantiene sus competencias en Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. Por ello, asume la vicepresidencia de la Recuperación Social y Económica. No ha habido, como era de esperar, más cambios en el Consell.

Flanqueada por Martínez Mus y Gan Pampols, Camarero ha dedicado unas palabras de afecto al general, de quien ha destacado que “es una persona que no ha querido figurar” así como su gran trabajo.

Se materializa así, y con la renuncia de Mazón, la remodelación del Consell que se había anunciado; la de hoy ha sido por tanto la última reunión del Consell con su configuración actual, es decir, con Gan Pampols como vicepresidente. Antes de que se marchara de la comparecencia, Camarero y Gan Pampols se han fundido en un abrazo.

