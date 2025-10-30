Los contratistas de obra pública estiman una década para completar la reconstrucción

Diez años. Los contratistas de obras de la administración estiman más de una década para completar la reconstrucción posdana si siguen al ritmo actual, y han pedido agilizar ya los procedimientos de contratación ante situaciones extraordinarias.

Esta ha sido una de las conclusiones del desayuno informativo que tuvo lugar el pasado martes entre el presidente de la Federación de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (FECOVAL), José Luis Santa Isabel, y parte de su junta directiva, con el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, según han informado este jueves.

La limitación de recursos, tanto materiales como de personal en el sector de la construcción, impide abordar los proyectos de manera aislada, y Fecoval considera necesario planificar las actuaciones por zonas, simplificar la interlocución y articular la contratación en lotes que integren proyecto y obra, para ganar eficiencia y asegurar su correcta ejecución.

Además, piden habilitar la vía de contratación de emergencia que agilice la licitación y el desarrollo de los expedientes pendientes, junto con un sistema de revisión de precios de carácter dinámico.

Durante el desayuno, según fuentes de Fecoval, el conseller de Infraestructuras ha destacado que las compañías valencianas fueron las primeras en llegar a la emergencia y ha cuantificado en 700 millones de euros los movilizados en un año para la reconstrucción y mejora de infraestructuras, con actuaciones en carreteras, depuradoras, metro, caminos forestales, puertos y gestión de residuos.

Martínez Mus ha cifrado en 220 millones de euros la inversión comprometida en gestión de residuos, y ha citado el impulso a los proyectos de parques inundables, que combinan una visión de conjunto con actuaciones individuales para mejorar la resiliencia del territorio, y el plan de inversiones en metro y TRAM para los próximos cuatro años.

Fecoval está formada por empresas de la Comunitat contratistas de obras de la administración, e integra a las asociaciones provinciales especializadas ACOVAL, APPEC, AVEMCOP, FOPA, FECIA y ARIVAL.