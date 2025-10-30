Vox asegura que el funeral de Estado no fue para honrar a las víctimas "sino para blanquear a Sánchez"

El síndic de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, ha asegurado que "el acto" celebrado este miércoles no fue un funeral para honrar y recordar a las víctimas de la dana, sino "un acontecimiento para blanquear el papel del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en toda esta tragedia".

En declaraciones a los periodistas, Llanos ha denunciado que un año después de la dana, el Gobierno "todavía no ha empezado ni una sola obra que evitaría que mañana mismo volviera a pasar una tragedia tan grave como esta".

Ha acusado tanto el PP como al PSOE de ser socios en Europa y estar "con el Pacto Verde y con el terrorismo climático" que impide la limpieza de los barrancos o la construcción de presas.

Desde Vox, ha dicho, "estamos en las instituciones para defender a las víctimas" y "estamos trabajando en la reconstrucción frente a los que simplemente se hacen fotos en actos preparados para su propia propaganda".

Sobre los insultos que algunas víctimas lanzaron al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en ese funeral de Estado, Llanos, quien ha precisado que "hubo gritos contra Mazón y contra Pedro Sánchez", ha dicho que es "perfectamente entendible".

"Es que las víctimas se duelen, es que nos dolemos todos y no hemos sido víctimas directamente. Es normal que exijan responsabilidades a todos los que pudieron tenerlas", ha afirmado.

Llanos ha criticado que se intente "vender un relato de que hay un culpable y así queda absuelto el verdadero responsable de que durante 20 años no se hayan hecho las políticas que hubieran evitado, si no todas, la inmensa mayoría de las víctimas de la riada".

Por su parte, el presidente provincial de Vox en Valencia, Vicente Barrera, ha mantenido una reunión con los concejales de los ayuntamientos afectados por dana, donde ha defendido "la obligación moral de denunciar las causas profundas de la tragedia", que atribuye al "terrorismo climático".

Además, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de priorizar su "supervivencia política" sobre la ayuda inmediata a los afectados, y ha denunciado que el Gobierno central "abandonó a los valencianos no desplegando recursos suficientes a tiempo, multiplicando así la tragedia por cálculo político".

Barrera ha criticado que las "ayudas reales del Gobierno no llegan a los valencianos un año después" y ha advertido sobre la vulnerabilidad que siguen sufriendo las zonas afectadas.

"Si hoy volvieran a caer 800 litros por metro cuadrado, el desastre sería el mismo porque PSOE y PP no construyeron las presas que hubieran salvado vidas", ha dicho, y ha calificado la gestión del Ejecutivo como "criminal".