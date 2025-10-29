Decenas de víctimas llaman "asesino" a Mazón y "cómplices" al resto de autoridades presentes en el funeral

Todavía no había entrado los Reyes ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha entrado en la sala del Museo de las Artes y las Ciencias. El jefe del Consell, según había marcado Moncloa, no iba a estar presente en el encuentro que habían preparado con representantes de las víctimas. Cuando Mazón ha hecho su entrada un grupo de víctimas han comenzado a gritarle: "asesino". A estos gritos ha seguido un gran alboroto y tras un momento de calma, han vuelto a chillar, esta vez han comenzado a gritar: "Traidores" y "cómplices".

Otras víctimas han sacado fotografías de las víctimas que mostraban a Mazón. En este punto, otras víctimas, han pedido silencio y respeto. "Si os queréis manifestar os vais a la calle" y también se ha escuchado decir: "Impostora".

El griterío ha acabado cuando los Reyes, seguidos de Pedro Sánchez, han hecho entrada. El auditorio ha aplaudido.