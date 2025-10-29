Guía completa del funeral de Estado en el aniversario de la Dana: saludo sin Mazón, nombres de las víctimas y minuto de silencio

Un minuto de silencio para recordar a las víctimas de la Dana y sin confrontación política. Con esta respetuosa panorámica ha discurrido la Sesión de Control del miércoles en la que los diputados han querido aportar su granito de arena en el recuerdo de las 229 víctimas que perdieron la vida el pasado mes de octubre en Valencia.

A pie de tierra y desde primera hora de la mañana, los ayuntamientos de los municipios afectados han guardado diversos minutos de silencio y se han producido manifestaciones contra la gestión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. En este sentido, mil personas han recorrido el camino realizado por Mazón el día que comenzó la tragedia. Fuera del recuerdo y las protestas de los ciudadanos que se han multiplicado en los días previos al aniversario de la Dana, la ciudad de Valencia, desde el Museo de las Ciencias, homenajeará desde las 18:00 de la tarde a las víctimas que dejó la Dana el pasado 29 de octubre de 2024.

Con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Sus Majestades, los Reyes de España y las principales autoridades del país, los familiares de los fallecidos serán los protagonistas en un evento que contará con cerca de 800 personas. Los discursos correrán a cargo de Felipe VI y de tres representantes de las familias en nombre de los muertos que dejaron las fuertes lluvias.

Los Reyes saludarán a los familiares tras la rectificación de Moncloa sin Carlos Mazón

Debido a la seguridad de un acto tan emotivo y en un momento con una gran sensibilidad política el presidente del Gobierno había eliminado el saludo de los familiares con Su Majestad, sin embargo, pasadas las 10 de la mañana, en una actualización del programa transmitido a la prensa, Moncloa terminaba con el blindaje inicial para evitar un encuentro con las autoridades. A petición de las familias y para evitar una confrontación entre los familiares de las víctimas y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quedará fuera de la ronda de saludos.

Desde las 16:00 de la tarde hasta la llegada de los Reyes a las 17:45 a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que serán recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y serán trasladados a una sala adyacente para saludar a varios de los familiares de las 237 víctimas- contando con el impacto en Castilla la Mancha y Andalucía- que dejó la Dana el pasado mes de octubre. Para facilitar el acceso, la llegada de los asistentes se realizará durante dos horas antes de manera escalonada.

Funeral de Estado por el primer aniversario de la dana Manuel Bruque Agencia EFE

Sin la presencia de Juan Manuel Moreno Bonilla, debido a las condiciones climatológicas que azotan Andalucía, el líder de los socialistas será el último en llegar sobre las 17:40 antes del comienzo del evento para recibir a los Reyes de España. Hasta que no comience el acto no se conocerán los representantes de las víctimas que pronunciarán los discursos que acompañarán al Rey de España desde la tribuna.

Así es el funeral del Estado: del minuto de silencio a la ofrenda floral

Amenizado con las interpretaciones 'Mont Vetlatori' de La Maria, 'El cant dels ocells' y el Adagio del 'Concierto de Aranjuez', el recuerdo a las víctimas de la Dana contará con la pronunciación del nombre de todas las personas fallecidas antes de un respetuoso minuto de silencio. Antes de dar paso a la ofrenda floral, la sala se llenará de aplausos en memoria de las víctimas.

Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero; la mayoría de presidentes autonómicos; el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes generales y los alcaldes de los 78 municipios afectados serán otras autoridades asistentes.

Funeral de Estado por el primer aniversario de la dana Kai Forsterling Agencia EFE

Las ausencias al funeral de Estado que recuerda a las víctimas de la Dana

Sumada a la del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla y a la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha unido la del máximo representante de Vox, Santiago Abascal, que ha acusado al presidente del Gobierno de no "tener escrúpulos".