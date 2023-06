Desconcierto en la patronal hotelera por las elecciones, Hosbec devolverá el dinero a quien esté en mesa electoral

El adelanto de las elecciones a las Cortes Generales al 23 de julio cae en pleno periodo vacacional para la mayoría de españoles; unas fechas en las que, en consecuencia, el turismo se dispara en la Costa Blanca y en toda la Comunidad Valenciana. Ante la incertidumbre de que los ciudadanos puedan ser llamados a formar parte de una mesa electoral, del cambio de turno de vacaciones ya organizadas o simplemente porque las personas quieren votar en sus ciudades presencialmente, sin recurrir al voto por correo, los hoteles de la provincia de Alicante están registrando cambios o cancelaciones en las reservas realizadas hasta ahora para final de julio.

No hay que olvidar que la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales coincide con un verano, el de 2023, en el que la aspiración era batir todos los récords de ocupación en la Costa Blanca. Así, la secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, Nuria Montes, explica que sí “se están recibiendo consultas y cambios de reservas, pero es pronto para realizar una valoración, dado que apenas hace 48 horas del anuncio del adelanto electoral”. Aclara, además, que los hoteles esperan una ocupación del 90% por dos razones; la primera, que el 60% de los turistas son extranjeros y, lógicamente, no les afecta la cita electoral.

“En el caso de las personas que vienen hasta aquí desde otros puntos de España -añade- viajan en coche, por lo que, tienen margen de maniobra para adelantar el regreso a sus ciudades de origen por las elecciones”, añade.

El adelanto de las elecciones, por otra parte, también afecta a trabajadores como funcionarios o policías, que por su labor, tienen que no podrán descansar en esas fechas y algunos, a final de mayo, ya tienen asignadas las semanas de descanso estival. “Al convocar las elecciones en verano no han pensado en, por ejemplo, policías y guardias civiles, que ya tenían organizados sus turnos de vacaciones, tienen que replanteárselas; tampoco han pensado en las altas temperaturas ni en que los colegios públicos, la mayoría se convierten en colegios electorales, no tienen aire acondicionado”, agrega.

A falta de que la Junta Electoral Central se pronuncie sobre si tener un viaje contratado antes de la convocatoria de la fecha electoral exime de la obligación de formar parte de una mesa electoral, Hosbec lo considerará razón de fuerza mayor. “La organización de consumidores Facua ha elevado una consulta a la Junta Electoral Central porque, a día de hoy, no hay un criterio unificado al respecto; mientras la Junta Electoral Central responde, nosotros devolución de dinero en caso de cancelación o el cambio de fechas de las reservas ya realizadas", agrega Montes.

Hosbec, que es la patronal de toda la Comunidad Valenciana, es decir, tiene hoteles asociados en las tres provincias, también alerta de que en temporada alta hace falta mayor refuerzo de seguridad en las zonas turísticas, pero, el 23 de julio, tendrán que estar vigilando que la jornada transcurra en calma en los colegios electorales.

Hay que tener en cuenta que hasta cuatro semanas antes de la cita electoral no se efectúa el sorteo de las mesas electorales; algo que ocurrirá por tanto entre el 24 y el 28 de junio. Después, los ciudadanos convocados para formar parte de una mesa electoral disponen de un plazo de siete días para presentar alegaciones, si no pueden acudir el 23 de julio.

Según explica el responsable de comunicación de la cadena de hoteles Servigroup, Alejandro Benito, “el adelanto electoral está afectando principalmente a las reservas que ya teníamos cerradas; pero tampoco se está registrando una avalancha de llamadas telefónicas ni de consultas por esta razón. Ahora que ya se sabe que el 23 de julio hay elecciones, la gente adelantará sus vacaciones o las pospondrá o bien recurren al voto por correo”.

De una u otra forma, el cambio de fecha de diciembre a julio de las elecciones generales ha generado desconcierto en el sector turístico, ya que cae de lleno en vacaciones de verano y en plena temporada alta.