Detenido por amenzar con un cuchillo a viajeros en una estación de metro de Valencia

Agentes de la Policía Local de Burjassot (Valencia) lograron reducir y detener a un hombre que amenazaba a los viajeros de una estación de metro de la red de Metrovalencia con un cuchillo de grandes dimensiones, han informado este lunes fuentes municipales.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de noviembre sobre las 23 horas en la estación de metro de Empalme, en la localidad de Burjassot, pero se han conocido este lunes.

Según las fuentes, el hombre, de 27 años y con antecedentes por violencia de género, llevaba un cuchillo de cocina de grandes dimensiones y amenazaba a los viajeros.

Uno de los viajeros dio aviso y agentes de la Policía Local de Burjassot se presentaron en la estación, donde lograron reducir al hombre y detenerlo.