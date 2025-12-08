À Punt emite mañana martes la primera entrevista con el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca

Mañana martes, 9 de diciembre, À Punt emite a partir de las 21.30h la primera entrevista con el presidente Juanfran Pérez Llorca.

Se trata de una entrevista en profundidad realizada desde el Estudio 3 de À Punt pocos días después de ser investido presidente de la Generalitat valenciana. Durante más de 30 minutos, el Molt Honorable president de la Generalitat valenciana responde ampliamente a las preguntas de los periodistas Amalia Sebastián y Juanma Melero.

Juanfran Pérez Llorca ha hablado de la próxima reunión que tendrá con Pedro Sánchez para abordar la coordinación de las administraciones para la reconstrucción de la DANA y ha reconocido “que las administraciones no han estado a la altura”. En ese sentido, el presidente Pérez Llorca ha comentado de manera abierta la relación que quiere mantener con las asociaciones de víctimas de la DANA.

A instancia de los periodistas de À Punt, el Presidente Pérez Llorca ha enumerado todos los retos que tiene por delante y la lista de reivindicaciones que tiene para el gobierno de Pedro Sánchez. El Molt Honorable no ha eludido ninguna respuesta, ni sobre la política del PP sobre la lengua, ni sobre los presupuestos, ni la justicia o si se ve como candidato en las elecciones autonómicas de 2027.

Pérez Llorca también se ha referido al actual Consejo de Administración de À Punt y a la posibilidad de que entre a formar parte de él tanto Compromís como PSOE después de que estos dos partidos declinaran la invitación hace un año con la puesta en marcha de la nueva ley.