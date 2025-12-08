Los nuevos radares de Alicante captan a 15.074 conductores superando la velocidad

Los nuevos radares instalados en las principales arterias de entrada y salida de la ciudad de Alicante han sorprendido en sus nueve primeros meses de funcionamiento, entre el 17 de enero y el 17 de octubre, a 15.074 conductores rebasando los límites legales de velocidad.

Desde la concejalía de Movilidad Urbana se ha valorado su implantación ya que consideran que "se ha conseguido bajar la velocidad de paso establecida en 50 km/hora y con ello mejorar la seguridad vial, además de reducir la contaminación acústica y mejorar la calidad del aire".

"Todo ello, con 55 incumplimientos de media diaria, cifra muy inferior a los 134 alcanzados durante el periodo de prueba previo a su puesta en servicio", han señalado fuentes del Ayuntamiento.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha resaltado que “se mantiene la tendencia en la reducción de la velocidad de los vehículos en estos accesos a la ciudad respecto al periodo de prueba previo de 20 días a su entrada en funcionamiento, en el que se registraron 134,5 incumplimientos de media diaria, mientras que en estos nueve meses esta media se sitúa en 55,2”.

Los radares que han detectado mayor número de infracciones en estos nueve mes de funcionamiento han sido los instalados a la altura de Vistahermosa en la avenida de Denia con 9.448 sanciones, seguidos de los de la avenida de Elche con 4.319; Caja de Ahorros, frente al Centro de Educación Especial Santo Ángel de la Guarda, con 656 sanciones y avenida de Villajoyosa 651.

Carlos de Juan ha explicado que “en una primera valoración de funcionamiento de los radares en estos nuevos meses se evidencia un mantenimiento generalizado en la reducción de la velocidad por debajo de los límites establecidos de 50 km/hora y, por tanto, una mejora de la seguridad vial, la reducción del riesgo de accidentes y la calidad del aire, además de bajar la contaminación sonora”.

Nuevos dispositivos

El 17 de enero entraron en funcionamiento las cuatro zonas de radar instaladas para el control de la velocidad, limitada a 50 kilómetros hora en los principales accesos a la ciudad. Concretamente, los dispositivos son intercambiables y se destinan a los postes instalados en las avenidas de Denia (Vistahermosa), Elche (San Gabriel, Euipo y El Palmeral), Caja de Ahorros (CEE Santo Ángel de la Guarda) y Villajoyosa en la cantera.

El Ayuntamiento de Alicante adjudicó en septiembre de 2024 este contrato para el suministro de cuatro nuevos equipos cinemómetro multicarril de efecto doppler sobre cabina de poste para el control de velocidad de tráfico a la mercantil Smartpol Gestión S.L. por importe de 290.673,77 euros.

Además de los cuatro radares, el contrato también permitió la instalación de cinco nuevos postes para albergarlos -ya que los radares pueden ser intercambiados-, dos en las avenidas de Denia a la altura de Vistahermosa, otros dos en la avenida Caja de Ahorros (Calle Antulio/CEE Santo Ángel) y un quinto en la avenida de Villajoyosa en la cantera.

Alicante dispone además otros siete postes habilitados para albergar radares fijos: tres en la avenida de Elche, uno en la avenida de la Universidad, uno en la avenida de Denia (La Goteta), otro en la avenida de Villajoyosa y el último en la avenida de La Goleta en el Cabo de las Huertas, arteria de acceso a Playa San Juan.