Detienen a dos okupas que amenazaron con un cuchillo a un albañil y mordieron a un policía en Valencia

Agentes de la Policía Local de València han detenido a dos okupas de una vivienda que, al parecer, habían amenazado y tratado de apuñalar con un cuchillo de grandes dimensiones a un albañil.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de agosto cuando la Policía Local fue alertada para que acudiera a una vivienda de la calle San Jacinto porque se estaban produciendo unas amenazas con un cuchillo por parte de dos hombres okupas que habían intentado apuñalar a un albañil, han informado fuentes municipales.

Al llegar al lugar, cinco personas relataron a los agentes que habían recibido amenazas de muerte con un cuchillo y les mostraron un vídeo en el que aparecían dos hombres en el interior de una vivienda, uno de los cuales portaba un cuchillo de grandes dimensiones con actitud intimidatoria hacia los denunciantes.

Los agentes se equiparon con escudos defensivos y dispositivos electrónicos de control, y tras varios requerimientos en la puerta identificándose como agentes de policía, las dos personas que coincidían con la descripción de las personas que amenazaban en el vídeo les abrieron la puerta y permitieron el acceso a la vivienda.

Ambas personas fueron detenidas indicándoles los motivos y en el lugar se encontraron dos cuchillos de grandes dimensiones junto a la entrada del domicilio, que fueron intervenidos por los agentes, coincidiendo uno de ellos con el visto en la grabación.

Durante su custodia y vigilancia en la Inspección Central de Guardia de la Policía Nacional, uno de los detenidos se comportó de forma violenta en todo momento, amenazando e insultando a los agentes, han afirmado las mismas fuentes.

En el interior del precalabozo, los agentes observaron que el hombre se estaba autolesionando e intentando sacar un objeto del bolsillo del pantalón, por lo que se le llevó a la estancia de registros corporales, momento en el que el detenido agredió a uno de los policías, al que propinó varias patadas y mordiscos.

Tras reducir al detenido, empleando la fuerza mínima, según las mismas fuentes, se requirieron los servicios médicos para la atención de ambos.