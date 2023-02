Facturas en los cajones y requisito lingüístico, las acusaciones del PP a la Sanidad valenciana

Facturas en los cajones, falta de personal médico, listas de espera y el requisito lingüístico del valenciano para los sanitarios. Estas han sido las principales acusaciones que el portavoz de Sanidad del PP en Les Corts valencianas, José Juan Zaplana, ha efectuado hoy contra el conseller de Sanidad Universal, Miguel Mínguez.

Zaplana ha acusado al responsable de la cartera sanitaria de haber aprobado solo durante los primeros 20 días de enero un total de 588 millones de euros en gasto sin consignar, lo conocido como "facturas en los cajones". Desde la Conselleria de Sanidad han explicado que se trata de gasto sobrevenido, no previsto, pero al que hay que hacer frente, algo que se produce sobre todo en los recintos hospitalarios.

El diputado popular ha echado en cara también al conseller que exija el valenciano en el baremo para la consolidación de plazas de sanitarios. "Y me gustaría preguntarle, ¿tiene usted esa titulación que les pide a los nuevos profesionales? ¿Tiene usted el nivel superior de valenciano?", a lo que el conseller ha contestado con total tranquilidad que "no" lo tiene, puesto que a pesar de que ha sido "juzgado" en muchas ocasiones para llegar a sus puestos de trabajo, siempre se le ha valorado por su tarea investigadora. Además, ha añadido que el valenciano no se trata de un requisito sino de un valor añadido.

En cuanto al Plan diseñado para la Atención Primaria, Zaplana ha criticado que el conseller presentara la cifra de inversión de 326 millones de euros para los próximos dos años y ocho meses después "sigue enquistado en lo mismo". "Habla de bajar las ratios en familia porque ha creado más plazas, pero como no las cubre, ahora mismo los médicos de familia doblan cupo y tienen más de los que tenían y encima les ha colocado las citas telefónicas. Y de ahí el colapso y la imposibilidad de los facultativos en atender a la gente. ¿Pero de verdad nos quiere tomar por tontos? Tómenos un poquito más en serio", ha criticado el diputado del PP.

A este respecto, el conseller ha respondido que se están adoptando medidas para incorporar más médicos al sistema sanitario valenciano, como la recuperación de los galenos jubilados desde enero del año pasado, una medida estatal que fue aprobada por el Ministerio y las autonomías hace pocas semanas en el Consejo Interterritorial.