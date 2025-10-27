Fallece Diego Quiles, fundador de la empresa de ropa deportiva Kelme

El expresidente del Elche Diego Quiles falleció este domingo por la noche, según confirmó el club ilicitano en una emotiva carta en la que recuerda que bajo la dirección del también fundador de la empresa de ropa deportiva Kelme logró, durante dos etapas, tres ascensos: dos a Segunda y uno a Primera División.

Quiles, de 84 años, es especialmente recordado por los aficionados ilicitanos por haber salvado a la entidad en un momento crítico, durante una asamblea de socios celebrada en el Gran Teatro, en la que dio un paso al frente para evitar el descenso administrativo del club por deudas.

El empresario fue vicepresidente del Elche entre 1973 y 1976, en la etapa del histórico presidente Manuel Martínez Valero. Ya como máximo dirigente de la entidad, cargo al que accedió en 1983, Quiles condujo al equipo a Primera en la temporada 1983-84.

Tres lustros después, y tras regresar a la presidencia entre 1994 y 2000, también lideró dos ascensos consecutivos a Segunda cuando el equipo había caído por dos veces en Segunda B.

Diego Quiles impulsó además la conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva, paralelamente a los años dorados del equipo ciclista Kelme, patrocinado por la empresa que fundó junto a su hermano Pepe.

El Elche se despidió este lunes de su expresidente y anunció que el equipo lucirá brazaletes negros en señal de duelo en el partido de Copa ante Los Garres y en el de Liga ante el Barcelona, además de celebrar varios actos de homenaje en el próximo encuentro en el Martínez Valero ante la Real Sociedad, el 7 de noviembre.