"Falta educación ambiental porque estamos muy desligados del medio natural"

Doctora en Ciencias del Mar, Carlota Escutia es investigadora científica en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT)-Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con un doctorado en Ciencias Marinas. Ha participado en multitud de expediciones a la Antártida, desde donde, junto a su equipo, investigan cómo era el planeta hace millones de años y hacia donde se dirige. Por su trabajo de investigación, la Fundación Premios Jaume I le ha concedido el Premio a la Protección del Medio Ambiente.

¿Estamos viviendo la época de mayor sufrimiento de la Tierra?

No, ni mucho menos. Antes de que nosotros apareciéramos, el planeta ha tenido épocas mucho mas cálidas y también mucho más frías que las actuales. Ha habido épocas en las que el planeta estaba cubierto de hielo. La Tierra tiene una variabilidad climática natural innegable, eso es una realidad. En nuestros sedimentos de hace 55 millones de años, se demuestra que la Antártida tenía palmeras y baobabs, pero esto no quiere decir que es hacia donde nos dirigimos. Los continentes estaban distribuidos de diferente manera, el sistema climático no era el mismo. Lo que sí que nos sirve es buscar registros de épocas más análogas al sistema climático actual.

Y, ¿qué nos dicen esos registros?

Lo que vemos es que el casquete de hielo antártico, que se suponía que era muy estable y no se derretía ante un calentamiento global, sí lo hace. Ya se tienen datos que demuestran que en algunas partes de la Antártida se está perdiendo masa de hielo. Por lo tanto vemos que, como ocurrió en otras épocas, con niveles de CO2 similares a los actuales y temperaturas elevadas, si se mantenían en el tiempo, sostenidas, no una década ni dos, sino un siglo, los casquetes responden muy rápidamente. De ahí que sea muy importante el acuerdo de París que intenta mantener el aumento de la temperatura del plantea en 1,5 grados porque cuando se sobrepasa la barrera de los dos grados, el plantea es muy vulnerable. .

¿Qué puede pasar si sobrepasamos dicha barrera?

Tenemos mucha incertidumbre porque tenemos pocos datos. Si superamos los dos grados y los mantenemos es posible que las actuales previsiones de subidas del nivel del mar no se cumplan. Por lo tanto, si en algunas zonas se están construyendo barreras para proteger a la población de una subida del océano a un metro y medio, y luego es superior, no sirven. Lo importante es que hagamos todo lo posible por mantenernos por debajo de los dos grados. Lo que interesa es frenar y acabar con las emisiones de CO2, porque tenemos una tendencia exponencial. La humanidad tiene un reto urgente, tenemos nuestras ventanas de tiempo, y la ventana es ahora. Cuanto más tardemos, peores serán las consecuencias. Iremos empeorando si no hacemos algo. Además tenemos el conocimiento, nunca en la historia de la humanidad hemos sabido tanto sobre lo que puede ser nuestro futuro como ahora. Ademas tenemos tecnología, nos falta la voluntad. Cualquier cosa que consumimos influye, la ropa, la comida, aparatos electrónicos... estamos en un patrón de consumo descontrolado.

¿Nos falta educación medioambiental?

Falta porque gran parte de la sociedad está muy desligada del medio natural. Pero también está el riesgo de que cuando hablamos de estas cosas lo veamos como algo que no te va a tocar, pero es una responsabilidad dejarles el planeta en buenas condiciones a los que vienen después. Nosotros recibimos un planeta maravilloso. Los niños hoy en día ya están más educados, hay un «gap», de generaciones menos mentalizadas porque no tenían esa necesidad pero los niños ahora ya reciben esa divulgación. Y sobre todo que la gente no se meta en una espiral catastrofista, porque tampoco es aceptable.

La situación en la que se encuentra nuestro planeta, ¿es reversible?

Hay partes que sí lo son de manera inmediata, por ejemplo, si dejáramos de quemar carburantes fósiles, la temperatura del planeta bajaría enseguida, pero no la de los océanos, porque el exceso que está en la atmósfera lo seguiría absorbiendo.

¿Estamos haciendo lo suficiente?

Las normas tienen que aplicarse. El objetivo de reducir las emisiones de gases invernadero hasta 2030 y luego no tener emisiones de CO2 a partir del 50 está muy bien, pero hay que ponerlo en marcha, y no estamos en el camino. Hemos mejorado mucho, pero tenemos un reto y tenemos una oportunidad.