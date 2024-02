Familias ucranianas han perdido su casa en el incendio de Valencia: "Solo hay cenizas"

Vinieron escapando de la guerra y han tenido que vivir otro drama. Al menos seis familias ucranianas han perdido sus casas en el incendio declarado el jueves en Valencia en un edificio de 14 plantas situadas en la zona conocida como Nou Campanar, en el edificio Rafael Alberti, 2.

Una de estas familias, que prefiere no decir su nombre, vivía alquilada allí hace poco más de un año. "Hoy se ha reducido a cenizas", lamenta asegurando que al menos en estas torres viven otras cinco familias de nacionalidad ucraniana.

También ha perdido a su perro en este incendio, "al menos otros cuatro perros fueron quemados vivos" y lamenta que los bomberos no pudieran hacer nada por ellos". En su huida por salvar la vida han perdimos todos los documentos y también sus ahorros. "No tenemos acceso a los apartamentos y probablemente no los tendremos".

Cuenta además cómo empezaron a sofocar el fuego. "La estación de bomberos está al otro lado de la calle, tardaron cinco minutos en llegar. Su esfuerzo se centró en una manguera que llevaron hasta el último piso. La manguera en sí era de goma y pronto empezó a derretirse".

Esta afectada denuncia también que el edificio en no tenía medidas de seguridad contra incendios. "Lo único que había eran pequeños extintores por piso, al lado de los ascensores".

El shock en el que se encuentran le lleva a hacerse muchas preguntas. "Si se sabía sobre la inflamabilidad de los materiales, ¿por qué no aplicaron sistemas de rociadores ni nada para intentar hacerlo más seguro?".